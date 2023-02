Astro Ladies Bochum rechnen sich Chancen im Spitzenspiel aus

Bochum. Der Zweite erwartet den Ersten, die Astro Ladies Bochum BBZ Opladen. Mehr Spitzenspiel geht nicht. So gehen die Bochumerinnen das Heimspiel an.

Die Saison in der 2. DBBL läuft für die Basketballerinnen der VfL Viactiv Astro Ladies Bochum deutlich besser als gedacht. Nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. DBBL und dem Klassenerhalt am Grünen Tisch, war der Klassenerhalt das Ziel. Der ist lange geschafft. Das Team von Trainerin Teresa Schielke hat inzwischen sogar einen Play-off-Platz sicher. Dazu steht es im Top-4-Turnier im Pokal. An diesem Spieltag steht der nächste Höhepunkt dieser an Höhepunkten reichen Saison an.

Es geht gegen den Spitzenreiter BBZ Opladen Hawks (So., 17 Uhr, Rundsporthalle). Der Zweite erwartet den Ersten. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Zumal die Vorzeichen auch genau umgekehrt hätten sein können. Die Astro Ladies versäumten es am vergangenen Wochenende, zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung zu übernehmen.

Sie hatten ein Spiel vorgezogen, dass ursprünglich für den Termin angesetzt war, an dem das Top-4-Pokalturnier stattfindet. Das gewannen sie am Freitag in Rotenburg, das Spiel gegen Homburg am Sonntag drauf aber verloren sie. Trotz eines mehr ausgetragenen Spiels sind sie daher Zweiter. Das aber spiegelt die Kräfteverhältnisse in der Nord-Staffel der 2. DBBL durchaus korrekt wieder.

Das Hinspiel in Opladen gewannen die Astro Ladies Bochum mit 54:51

Opladen kommt mit einer Serie von zwölf Siegen in Folge nach Bochum. Die letzte Niederlage gab es für das Team im Oktober gegen den Herner TC 2. Da war Opladen noch schlagbar. Auch die Astro Ladies schafften einen Sieg gegen den jetzigen Spitzenreiter. Sie setzten sich im Hinspiel in Opladen mit 54:51 durch.

„Seitdem hat sich aber bei Opladen viel getan“, sagt Bochums Pressesprecherin Weronika Schielke. „Nach dem Rückzug der Rheinland Lions aus der Bundesliga sind Lea Wolff und Nationalspielerin Romy Bär zum Team von Trainerin Grit Schneider dazugestoßen. Auch die Spielerinnen, die beiden Teams angehörten, sind jetzt vollständig bei Opladen. Das sind Greta Kröger sowie die Centerspielerinnen Carlotta Ellenrieder und Amelie Kröner.“

Zu den Top-Spielerinnen bei Opladen gehört außerdem die 25-jährige Leonie Schütter. Sie steuert im Schnitt 14.7 Punkte mit einer Dreierquote von 36,4 Prozent bei. Zudem hat Opladen die mit Abstand die beste Verteidigung der Liga. Durchschnittlich halten sie ihre Gegner bei 45,6 Punkten.

„Eingeschüchtert sind wir aber nicht“, sagt Bochums Trainerin Teresa Schielke. „Wenn wir unser Potenzial abliefern, sind wir in der Lage jeden zu schlagen. Unsere schwache Performance hatten wir vergangenen Sonntag. Jetzt wollen wir wieder zeigen, was wir können.“

