Astro Ladies Bochum kennen ihren Gegner immer noch nicht

Rotenburg. Eine genaue Vorbereitung geht nicht. Die Astro Ladies Bochum wissen immer noch nicht, gegen wen sie am Sonntag spielen. Immerhin: sie spielen.

Noch ist es ein Schuss ins Blaue, immerhin ins Hellblaue statt ins Dunkle. Ein bisschen mehr Gewissheit hätte den VfL Viactiv Astro Ladies vor dem Spiel um Platz drei sicherlich gutgetan. Aber auch so gehen die Bochumer Basketballerinnen mit klaren Zielen in das letzte Spiel der Saison in der 2. DBBL.

Das einzige Problem bislang: Sie wissen noch nicht, wo und gegen wen sie überhaupt spielen müssen. Sicher ist bislang nur, dass das Saisonfinale der Astro Ladies am Sonntag über die Bühne gehen wird. Der Gegner wird erst am Freitagabend feststehen.

Denn BBZ Opladen und Medical Instinct Veilchen BG 74 müssen in ihren Halbfinals ins dritte Spiel gehen. Das findet am Freitagabend beinahe zeitgleich zum Training der Bochumerinnen statt. Eine ausgeprägte Analyse stand aber sowieso nicht an. „Wir kennen beide Teams gut“, meint VfL-Sprecherin Veronika Schielke. Bleibt nur noch das Rätselraten, wo gespielt wird. Göttingen, in der Rundsporthalle oder doch in der Heimstätte des BBZ. Genaueres wisse man wahrscheinlich erst am Samstag.

Astro Ladies Bochum wollen sich für eine gute Saison belohnen

Diese Schauplätze spielen bei den Astro Ladies allerdings eine untergeordnete Rolle. „Wir wollen uns im Spiel um Platz drei für diese Saison belohnen“, erklärt Schielke. Die Maßgabe ist also klar. Und deshalb machen die Bochumerinnen in der Woche auch gar nicht so viel anders als in der Vorbereitung zu anderen Spielen.

Einziger Unterschied: Am Montag war trainingsfrei. Die Fahrt nach Rotenburg und die beiden intensiven Halbfinals schrien förmlich nach etwas Regenerationszeit. Da könnte es sogar ein Vorteil, nicht noch das dritte Spiel erzwungen zu haben.

„Das würde ich nicht so sehen“, sagt Schielke. „Wir werden auch so ans Limit gehen müssen, weil die beiden anderen Teams genau das gleiche Ziel haben werden wie wir. Aber natürlich wäre es noch eine zusätzliche körperliche und mentale Belastung gewesen, diesen Finaltraum noch ein paar Tage weiter mitzunehmen.“

Platz drei wäre kein Trostpreis für die Astro Ladies Bochum

Das Spiel um Platz drei ist trotzdem kein Trostpreis für die Astro Ladies. „Wir werden da nochmal alles aus uns herausholen“, sagt Schielke. Am liebsten vor den eigenen Fans. Aber darüber entscheiden andere.

Personell dürften die Bochumerinnen am Sonntag wieder aus dem Vollen schöpfen können. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Lara Langermann, die am Samstag umknickte. Man schaue bei ihr von Tag zu Tag, meint Schielke. Und Langermann sagt: „Mein Fuß ist nicht so schlimm, wie erwartet. Was das für das Spiel am Wochenende bedeutet, weiß ich nicht.“

Aber auch davon dürften sich die Astro Ladies in ihrer Ruhe nicht stören lassen.

