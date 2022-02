Astro Ladies bekommen nach Heimsieg ein Riesen-Lob vom Coach

Bochum. Die Astro Ladies Bochum gewinnen das zweite Kellerduell innerhalb von drei Tagen und stehen nach dem Erfolg über Marburg kurz vorm Klassenerhalt.

Die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum landen Befreiungsschläge im Abstiegskampf der zweiten DBBL Nord. Nach dem klaren Sieg im Nachholspiel gegen Jena am Donnerstag schlägt die Minnerop-Auswahl in einem Kampfspiel auch Tabellennachbar Young Dolphins Marburg mit 79:60 (19:16, 17:21, 21:10, 22:13) und hat nun beste Chancen, die Klasse zu halten.

Trotz des überzeugenden Auftritts gegen die USV Vimodrom Baskets Jena war Trainer Michael Minnerop vor dem zweiten Abstiegskracher gegen Marburg keine Entspannung zu entlocken. Zu wichtig war die Revanche am direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Und genau das war dem Spiel von der ersten Sekunde an anzumerken. Dem Publikum in der gut besetzten Rundsporthalle bot sich ein Abnutzungskampf an beiden Enden des Spielfelds.

Astro Ladies Bochum steigern sich in der zweiten Hälfte

Die erste Halbzeit war eher geprägt von Fouls und hektischen Ballverlusten als von schönen Ballstafetten. Nach anfänglichem Rückstand rehabilitierten die Ladies sich und schlossen wieder auf. Die ersten 20 Minuten endeten beim erwartet knappen Spielstand von 36:37. Der zweite Abschnitt knüpfte zunächst genau an den ersten an.

Die Bochumerinnen agierten nun allerdings cleverer als ihr Gegner in der Offensive. Gut fünf Minuten nach Wiederanpfiff erarbeitete sich der VfL beim 49:42 einen kleinen Vorsprung. Mit 57:47 ging es ins letzte Viertel. Marburg verteidigte weiterhin sehr hart, doch auch die Tatsache, dass Ladies-Point Guard Sarah Olson nach einem harten Einsteigen ihrer Gegnerin aussetzen musste, hielt die Blau-Weißen nicht mehr auf.

Lara Langermann übernimmt und trifft einen wichtigen Dreier

Lara Langermann (hier im Spiel gegen Jena) übernahm als Spielmacherin und traf einen wichtigen Dreier in der Schlussphase für die Viactiv Astro Ladies. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Stattdessen übernahm die 16-Jährige Lara Langermann das Zepter als Spielmacherin und brachte mit ihrem Drei-Punkte-Wurf zum 71:55 ihr Team final auf die Siegerstraße. Gelöst wie noch nie in dieser Saison zeigte sich Michael Minnerop nach dem verdienten 79:60-Heimerfolg: „Das war die bisher stärkste Leistung. Wir haben uns als Mannschaft bewiesen und auch schwere Phasen überstanden. Ich bin sehr stolz!“

Durch den Sieg verweilen die VfL Viactiv Astro Ladies auf Rang acht und müssten nach aktuellem Stand nicht in die Abstiegsrunde. Und schon am kommenden Sonnabend bietet sich gegen die Bender Baskets Grünberg die Möglichkeit, diese Position abzusichern.

Bochum: Olson (15 Punkte, 2 Dreier), Langermann (14/2), Friedrich (14), E. Morsbach (9), Bleker (8, 14 Rebounds), Thomas (6/2), Niehaus (4), Franze (4), Behr, Kullik (3), Barroso-Perez (2), L. Morsbach.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum