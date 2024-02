Bochum. SV Blau-Weiß Bochums Wasserballer haben in dieser Bundesligasaison noch kein Spiel gewonnen. Der Klassenerhalt rückt in die Ferne. So geht es jetzt weiter.

Mit der vergangenen Saison ist den Wasserballern des SV Blau-Weiß Bochum der Aufstieg in die Bundesliga Gruppe B gelungen. Das Saisonziel stand direkt fest: Es soll der Klassenerhalt her. Jetzt stehen die Wasserballer mit nur einem Punkt am Tabellenende. Auch in ihrem letzten Spiel gegen den SV Bayer Uerdingen waren die Bochumer nicht erfolgreich. Obwohl sie laut Trainer Evangelos Charachles einen großen Kampfgeist an den Tag gelegt haben, mussten die Bochumer sich am Ende 16:11 geschlagen geben.

„Es war eine Kombination aus ein paar kleinen Fehlern, Entscheidungen vom Schiedsrichter und Krankheit bei den Spielern, die uns zusammen mit unserer kleinen Bank von einem guten Resultat fern gehalten hat“, sagte Charachles. Bochum hat schon eine Weile mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen, deshalb mussten Spieler wie Kapitän Raul Diakon auch angeschlagen ins Wasser. „Egal wie es ausgegangen ist, die Spieler haben ihr Bestes gegeben und gezeigt, dass sie gute Dinge entstehen lassen können. Wir werden dafür kämpfen in der Liga zu bleiben, egal was für Probleme auf uns zukommen“, sagte Charachles.

Evangelos Charachles, Trainer der Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum.

SV Blau-Weiß Bochum: Wasserballer vor Herausforderungen

Bochum hat fünf Spiele vor sich, um sich den Klassenerhalt doch noch zu erarbeiten. Gerade liegen sie mit einem Punkt ganze fünf Punkte hinter dem Vorletzten SSV Esslingen. In den übrigen Spielen können die Bochumer noch zehn rettende Punkte einfahren. „Die Männer müssen jetzt punkten, damit man das noch retten kann. Das wird jetzt gerade in den nächsten Spielen sehr schwer, aber die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Bochums Wasserballwart Frank Lerner.

Als Nächstes treffen sie auf den SSV Esslingen (Samstag, 2. März, 14 Uhr, Stuttgart). Für die kommenden Spiele muss Bochum erneut auf wichtige Spieler im Kader verzichten: Udo Greine, Jan Hiltrop und Tim Bongartz fallen im Topspiel gegen den SVV Plauen bereits aus.

SV Blau-Weiß Bochum: Wasserball-Trainer soll auch nach Abstieg bleiben

Das größte Problem in den Bochumer Reihen ist laut Frank Lerner die Trainingsbeteiligung: „Alle Mannschaften haben ein ähnliches Niveau, deshalb kann man, wenn nicht das ganze Team zu hundert Prozent mitzieht, das Niveau einfach nicht halten.“ Nicht nur die Bochumer haben mit dem Problem zu kämpfen, auch andere Wasserballvereine klagen über eine mangelnde Trainingsbeteiligung bei ihren Teams. „An so einem Problem kann der Trainer wenig arbeiten, das muss bei jedem Spieler von innen kommen, Vangelis hat unser vollstes Vertrauen und wird auch nach einem Abstieg bei uns sein“, sagte Lerner.

Sollte der Klassenerhalt am Ende nicht gelingen, muss auch die Mannschaft mit keinen großen Konsequenzen rechnen. „In manchen Jahren ist einfach der Wurm drin“, sagte Lerner, „wir haben immer noch eine Topmannschaft und wir werden auch in Kombination mit der Jugend wieder aufsteigen.“

SV Bayer Uerdingen 08 - SV Blau-Weiß Bochum 16:11

Viertel: 4:2, 3:4, 3:2, 6:3

Bochum: Szöke, Ondraska, Roncevic (3), Dorn, Schäfer (1), Diakon, Guth (3), Bongartz, Hiltrop, Chernykh (1), Hess (3), Greine, Markovic

