Alexander Schüning, Trainer von Rot-Weiß Stiepel, coacht seine Mannschaft am Sonntag, 25.02.2024, in Bochum. In der Kreisliga A1 verlor Türkiyemspor gegen RW Stiepel mit 1:5. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Rainer Raffalski