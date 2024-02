Bochum. Nur sieben statt acht Bezirksliga-Spiele gab es am Sonntag in Staffel 10 - und doch war einiges los. Der Spieltags-Überblick aus Bochumer Sicht.

Nur sieben statt acht Spielen fanden am Sonntag statt - die Partie CFK Bochum gegen den FC Castrop-Rauxel wurde abgesagt, da die Gastgeber keine Ausweich-Spielstätte hatten. Die Lage an der Spitze bleibt spannend: Spitzenreiter Harpen setzte sich um zwei Punkte vom SC Weitmar ab, musste seinen Heimsieg aber teuer erkaufen. So liefen die Spiele: