Hamburg. Bochums Wasserballerinnen haben in Hamburg ihr zweites Spiel in Folge verloren. Trotz der Probleme nimmt das Team auch Positives mit.

Die Wasserballerinnen des SV Blau-Weiß Bochum hatten keinen guten Start in das Jahr 2024. Gegen den ETV Hamburg haben sie 11:12 verloren, das war die zweite Niederlageim zweiten Spiel des Jahres. Trainerin Olexanda Mironenko nimmt trotzdem Positives mit aus dem Spiel.

Die Bochumerinnen hatten in der Vergangenheit eher mit ihrer Heimschwäche zu kämpfen. Vor dem heimischen Publikum entstehen gerade zu Spielbeginn viele Fehler, wie zuletzt im Spiel gegen den SSV Esslingen. In Hamburg hat die Bochumerinnen ein sehr großes Publikum erwartet, auswärts können sie damit allerdings gut umgehen.

Verbesserung in Hamburg, aber keine Punkte

„Die Mädels haben ein sehr gutes Spiel gemacht, solche Fehler wie gegen Esslingen letzte Woche gab es nicht. Wir haben unsere Pässe korrigiert und es gab viel Bewegung im Angriff“, sagt Mironenko. Das Ziel in Hamburg war es, sich nicht nur zu steigern, sondern auch mit zwei Punkten nach Hause zu fahren. Das gelang den Bochumerinnen am Ende nicht. Mironenko: „Es war wirklich schön, das Spiel meines Teams zu sehen, leider macht das die Niederlage noch schmerzhafter.“

Kritik an den Schiedsrichtern - Protest wohl folgenlos

Vivian Hohenstein (hier gegen Esslingen) steuerte gegen Hamburg ein Tor bei - am Ende waren die elf Treffer des SV Blau-Weiß Bochum aber mindestens einer zu wenig. © FUNKE Foto Services | Vladimir Wegener

Nach dem Spiel gab es sehr viel Kritik an der Schiedsrichterleistung. Bochum legte Protest ein, dies wird aber wohl keine weiteren Folgen haben. „Jeder ist seines Glückes Schmied: Ein Schiedsrichter kann so ein Spiel sehr beeinflussen, das kann bei einer Mannschaft passieren, die sich gerade findet. Aber die Mädels sind schon so zusammen eingespielt, da musst du mental so da sein, dass dir sowas nicht passiert“, sagt Bochums Wasserballwart Frank Lerner.

Das Saisonziel, sich im Vergleich zur letzten Saison zu verbessern, ist immer noch möglich, für die Bochumerinnen zählt jetzt vor allem, nicht in eine Abwärtsspirale zu geraten.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Bochumerinnen wieder gegen den ETV Hamburg, dieses Mal treffen die beiden Mannschaften allerdings im DSV-Pokal aufeinander (Sa., 2. März, 16 Uhr, Hamburg).

ETV Hamburg - SV Blau-Weiß Bochum 12:11

Viertel: 3:2, 2:3, 4:4, 3:2

Bochum: Guse, Kochannek, Hohenstein (1), Khmil (1), Clausmeyer, Babak, Tzenov, Dimitrova (5), Stüwe (4), Hildebrand