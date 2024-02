Bochum. Der Handball-Landesligist spielte im Kreispokal in Gladbeck. Torwart Grulich „vernagelt“ im ersten Abschnitt das Tor.

Mit dem Selbstvertrauen aus zwei Liga-Siegen in Serie reiste Teutonia Riemke zum Viertelfinalspiel des Kreispokals nach Gladbeck. Auf dem Papier waren die Bochumer dem Kreisligisten TV Gladbeck hochüberlegen, ein gleiches Bild war auch auf der Platte zu erkennen.

Nach kurzen Problemen in der Anfangsphase wurde Riemke seiner Favoritenrolle zunehmend gerecht und 17:9-Führung in die Halbzeit. Großen Anteil an der deutlichen Führung hatte Riemke-Schlussmann Sebastian Grulich, der in der ersten Hälfte das Tor vernagelte. Auch im zweiten Durchgang hatten die Riemker keine Mühe und zogen mit einem auch in der Höhe verdienten 42:23 Endstand in das Halbfinale ein.

Klassenunterschied wird schnell deutlich

„Den Klassenunterschied hat man deutlich gesehen, wir haben das ganze souverän und solide heruntergespielt. Das Ergebnis war aufgrund von unserer sehr stabilen Abwehr sehr deutlich, da wir viele Gegenstöße laufen konnten und ein sehr variables Angriffsspiel hatten, wodurch sich viele verschiedene Akteure in die Torschützenliste eintragen konnten“, sagte SVT-Trainer Dennis Wahlers.

Auch interessant

Trainerwechsel bei Teutonia Riemke - die Hintergründe Von Alexander Große-Beck

Dabei setzte er vermehrt auf die Jugend, knapp die Hälfte der Zeit spielten die Bochumer mit A-Jugendlichen. Mit Marlon Von Behr (8 Tore) und Lennox Ibanez Meyer (7 Tore), der laut Wahler „fast jeden Zweikampf“ gewann, machten zwei Youngster besonders auf sich aufmerksam.

In der Landesliga geht es bereits am Mittwoch weiter

„Für uns war es gut, Spielanteile zu verteilen und an unserem Gegenstoßspiel zu arbeiten. Das gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Spiele“, so Wahlers. „Was letztlich im Pokal möglich ist, sehen wir anhand der nächsten Auslosungen. Bisher sind wir souverän unterwegs und auch in der Lage, eine gute Rolle zu spielen.“

Weiter geht es für Teutonia Riemke bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr) beim HSV Herbede, wo der SVT mit dem Pokal-Schwung in Rücken den dritten Liga-Sieg in Serie feiern will.

Riemke: Koenig, Lademann (4), Homscheid (2), Schreiber (1), Segatz (6), Ibanez Meyer (7), Von Behr (8), Lorenz, Eberhard (4), Rinus, Grulich, Boebber (1), Kohlenbach (6), Klapper (3)

Auch interessant