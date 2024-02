Wattenscheid. Das Team von Trainer Yavuzaslan spielte beim Spitzenreiter ASC Dortmund. Torhüter Lübcke verhindert höhere Niederlage.

Selbstbewusst hatte sich Engin Yavuzaslan vor dem Spiel beim Tabellenführer ASC 09 Dortmund gezeigt. Er hatte aber auch die Notwendigkeit eines Sieges in Aplerbeck unterstrichen. „Diesmal können beide gewinnen“, hatte der 42-Jährige vor der schwierigen Auswärtsaufgabe gesagt. Und seine Mannschaft verlieh diesem neu gewonnenen Selbstvertrauen Gültigkeit. Kämpferisch war das schon ordentlich, was Wattenscheid 09 im Dortmunder Waldstadion 20 Minuten lang zeigte.

Am Ende aber gab es für Wattenscheid die erste Niederlage in diesem Jahr. Und die fiel mit 1:4 (0:2) sogar recht deutlich aus.

Verteidiger Renke verletzt sich und muss runter

Den Unterschied im ersten Durchgang machte - wie so oft beim Aufstiegskandidaten - Torjäger Maximilian Podehl. Der Stürmer umkurvte zunächst SGW-Keeper Niklas Lübcke und schob zum 1:0 ein (21.). Dann profitierte er von einer flachen Hereingabe von Florian Rausch, der zuvor Nils Da Costa ausgeschaltet hatte (31.). Dass die Partie nicht schon vor dem Seitenwechsel entschieden war, verdankte die Torhüter Lübcke, der gegen Semin Kojic klärte (44.).

Zuvor hatten die Wattenscheider einen dritten Rückschlag im ersten Durchgang hinnehmen müssen: Verteidiger Eduard Renke blieb in der 40. Minute liegen, forderte sofort Hilfe und deutete mit einer vielsagenden Handbewegung an, dass er sich wohl schlimmer verletzt hatte. Renke musste beim Verlassen des Spielfelds gestützt werden - das sah nicht gut aus.

Wattenscheider stabilisieren sich, ASC schaltet runter

Zwei weitere Wechsel nahm Trainer Yavuzaslan in der Pause vor: Für Arda Nebi und Da Costa spielten David Loheider und Jamal El Mansoury, Tim Kaminski übernahm die Kapitänsbinde von Nebi. Die möglicherweise durch die Wechsel begründete Orientierungslosigkeit der Wattenscheider nutzte Dortmund für einen Doppelschlag. Zunächst traf Rausch aus spitzem Winkel (46.), dann entschied Kojic das zweite Duell mit Lübcke für sich (48.).

In der Folge stabilisierten sich die Wattenscheider und kamen zu ersten Torchancen, von denen zwei auf das Konto des eingewechselten Loheider gingen: Zunächst fälschte er einen Fernschuss von Nico Thier ab, allerdings in die Arme von ASC-Keeper Joshua Mroß (57.), dann flog er an einer Flanke von Umut Yildiz vorbei (61.). Der dritte Wattenscheider Versuch passte aber: Nico Thier erzielte nach einer schönen Einzelleistung das 1:4 (71.).

Es war ein Lebenszeichen des abstiegsbedrohten Teams, mehr aber nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Favorit längst zwei, drei Gänge zurückgeschaltet. Immerhin: Die Wattenscheider gaben sich nicht auf, kamen mit den zahlreichen Angriffsversuchen aber nur selten ins letzte Spielfeld-Drittel. Der ASC Dortmund war an diesem Nachmittag einfach zu gut.

