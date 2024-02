Bochum. In der Landesliga benötigen die drei Bochumer Teams Punkte im Abstiegskampf. Ihre Aufgaben sind erneut anspruchsvoll.

Während SW Wattenscheid 08 und der FC Altenbochum am vergangenen Spieltag ebenso überraschende wie wichtige Punkte im Abstiegskampf der Landesliga einsammelten, ritt sich die DJK TuS Hordel durch die überraschende Niederlage in Welper selbst wieder in den Schlamassel.

„Das war mit Abstand unser schlechtestes Spiel. Vielleicht lief es in den letzten Wochen aber auch einfach zu gut“, stellte Hordels Trainer Mirko Talaga fest, machte aber auch klar: „Die Niederlage wurde aufgearbeitet. Ich hoffe, wir können dieses Spiel als Ausrutscher abhaken.“

Hordels Talaga will eine Reaktion seines Teams sehen

Eine Reaktion auf die Pleite will seine Mannschaft am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel gegen die Sportfreunde zeigen. Auch Wanne kassierte zuletzt eine Niederlage. Dennoch stellt Talaga klar: „Wanne ist ein dicker Brocken, ein richtig knackiger und guter Gegner.“

Vor allem vor der Offensive hat Talaga Respekt, mit Dominik Hanemann spielt immerhin der Top-Torjäger der Liga im Wanner Dress. Talaga muss dagegen auf seine neue Sturmhoffnung Justin Sarpong verzichten, der gelbrot gesperrt ist. Mit dem Japaner Takeru Kukuba, Devin Sareyko und Florian Tonye hat Talaga drei Alternativen an der Hand.

Wattenscheids Trainer will seine gute Bilanz ausbauen

Zwei Spiele, zwei Siege - so lautet die makellose Bilanz des neuen Wattenscheider Trainer Jan Ramadan vor dem Heimspiel am Sonntag ab 15 Uhr gegen den Tabellenführer Vestia Disteln. Seinen Anteil an den jüngsten Erfolgen möchte der Coach am liebsten gar nicht ansprechen, sondern vielmehr die Mannschaft in den Vordergrund stellen.

„Die Jungs entwickeln sich von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel.“ So rechnet er sich auch gegen Disteln etwas aus: „Wir haben keine Punkte zu verschenken und werden dem Spitzenreiter mit breiter Brust gegenübertreten.“ Zwar verlor Disteln am letzten Spieltag sensationell gegen den FC Altenbochum, für Ramadan ist dies jedoch kein Maßstab.

Herkulesaufgabe für SW Wattenscheid 08

Disteln habe einen Top-Kader, spiele einen sehr guten Fußball und wolle aufsteigen. „Dementsprechend werden sie sicherlich nicht zu uns reisen, um die Punkte hier zu lassen“, stellt der Trainer seine Mannschaft auf eine Herkulesaufgabe ein.

Mit welcher Mannschaft, dies ließ er offen. „Ich habe keine Stamm-Elf, sondern jede Woche eine Start-Elf“, so Ramadan. Majid El Chakif und Janik Bröcker fallen voraussichtlich mit Kniebeschwerden aus, ebenso wie der gelbrot gesperrte Spielführer Joshua Schroven.

Sundermann warnt vor Langenbochum

Axel Sundermann setzte mit seinem Team und dem FC Altenbochum am letzten Spieltag mit dem Sieg über Tabellenführer Disteln das Ausrufezeichen überhaupt. „Wie wir in diesen 90 Minuten als Team aufgetreten sind, dies müssen wir auch Sonntag ab 15.30 Uhr nach Langenbochum mitnehmen“, sagt der Coach.

Er stellt seine Mannschaft aber ansonsten auf eine komplett anders geartete Aufgabe ein. „Langenbochum ist eine physisch sehr starke Mannschaft, diese Spielweise müssen wir annehmen“, sieht der Ex-Profi eine körperlich intensive Aufgabe auf den FCA zukommen.

Dass der jüngste Überraschungserfolg sich nicht am Tabellenbild zeigt ist für Sundermann zwar ärgerlich, aber sicherlich auch erwartbar. Denn für ihn ist der Abstiegskampf keine kurzfristige Angelegenheit. „Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und nach Möglichkeit jede Woche etwas Zählbares mitnehmen“, so Sundermann. Der Übungsleiter bangt noch um den Einsatz des erkrankten Torhüters Malik Witt, Fabio Kontny wird definitiv ausfallen.

