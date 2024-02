Wattenscheid. Das Team von Engin Yavuzaslan spielt beim Tabellenführer. In der Vergangenheit gab es in Dortmund einen wichtigen Sieg.

Die offen ausgesprochenen Gedankenspiele von Engin Yavuzaslan wären sicher die passende Vorlage für eine Aufgabe im Deutsch-Unterricht. Das Leistungsgefälle zwischen Tabellenführer ASC 09 und der SG Wattenscheid 09 ist kleiner geworden, findet der Trainer der SG Wattenscheid 09. Er drückt es durch ein Spiel mit Modalverben aus.

„Letztes Jahr hätte ich gesagt: ‚Die müssen, wir wollen. Jetzt müssen beide’.“ Und mit Blick auf den in den vergangenen Wochen immer wieder unter Beweis gestellten Aufschwung beim abstiegsbedrohten Oberligisten fügt er hinzu: „Wir wollen natürlich auch. Und dass wir können, haben wir bewiesen.“

Yavuzaslan: „ASC Dortmund ist ein interessanter Gegner“

Diesen Beweis hat der Vorletzte der Oberliga Westfalen zum einen im kurzfristig eingeschobenen Testspiel beim Zweiten der Niederrhein-Gruppe, Germania Ratingen (3:1) gezeigt, zum anderen beim 3:2-Sieg im Westfalenpokal-Achtelfinale im Oktober. „Interessanter Gegner“, kommentiert Yavuzaslan knapp.

Mehr braucht es womöglich gar nicht, um die Mannschaft um den ehemaligen Profi Marco Stiepermann zu beschreiben. Vielleicht ist das Spiel beim Tabellenführer am Sonntag (14 Uhr) ohnehin eines, vor dem man gar nicht so viele Worte benötigt. Oder man lässt einfach andere sprechen.

Sieg in Dortmund beim Schlussspurt im Aufstiegsrennen

Wattenscheids Fans zum Beispiel, die dürften sogar noch wissen, wie das in Dortmund funktioniert. Damals, in der Aufstiegsrunde im Mai 2022, verzichtete Trainer Christian Britscho auf eine Halbzeit-Ansprache, ließ seine Spieler einfach nur zuhören, wie die Anhänger von der überdachten Tribüne auch in der Pause das Waldstadion beschallten.

Mit dem Resultat, dass seine Mannschaft Schaum vor dem Mund hatte, zurück auf den Platz ging und mit dem 3:2-Sieg die emotionale Basis für den fulminanten Schlussspurt im Aufstiegsrennen hinlegte.

Seinerzeit waren Fans und Mannschaft eine Einheit

Damals waren Fans und Mannschaft eine Einheit, das war zwischendurch nicht immer so. Jetzt aber schon, sagt Britscho-Nachfolger Yavuzaslan: „Letztes Jahr haben sie uns nach drei Fehlpässen ausgepfiffen, jetzt peitschen sie uns nach vorne.“ Und somit sei auch ihm geholfen: „Mir als Trainer nimmt das viel Arbeit ab. Und auch die Mannschaft bekommt das mit.“

Mit der Optimismus verbreitenden Mischung aus sicher geglaubtem Fan-Support und einer in weiten Teilen generalüberholten Mannschaft soll Wattenscheid 09 auch in Dortmund die Serie fortsetzen: In diesem Jahr hat die Yavuzaslan-Elf noch kein Spiel verloren, weder in Tests, noch in der Meisterschaft.

Yavuzaslan: „Wir brauchen perfekte 90 Minuten“

„Aber wenn du gegen so einen Gegner was Zählbares mitnehmen willst, dann muss alles perfekt sein. Du musst morgens perfekt aufstehen und du brauchst perfekte 90 Minuten.“

Ein Sieg, gar ein Punkt in Aplerbeck wäre so immens wichtig und würde vor allem Schub geben für den März, der aus Wattenscheider Sicht ebenso prall gefüllt wie wichtig ist. Sechsmal müssen die Schwarz-Weißen ran, viermal davon zuhause.

Die Duelle gegen die Konkurrenten im Abstiegskampf - FC Brünninghausen und Viktoria Clarholz - reihen sich ein. Wollen die die Wattenscheider in der Oberliga bleiben, stellt sich nach dem „Können“ in der Kür am Sonntag nicht mehr die Frage nach einem Modalverb. Dann müssen sie.

