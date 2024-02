Bochum. Sebastian Späthe spielt seit sieben Jahren für den A-Liga-Spitzenreiter. Er verrät, warum der SV Phönix so besonders ist - auch im Karneval.

Kreisliga-A1-Spitzenreiter Phönix Bochum ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in das neue Jahr gestartet. Der Vorsprung auf Verfolger VfB Günnigfeld II beträgt vier Punkte. Für Phönix-Kapitän und Urgestein Sebastian Späthe wäre der Aufstieg etwas ganz Besonderes: „Andre Seifert (Phönix‘ Top-Torjäger, 22 Tore) und mir war nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nach der vergangenen Saison wichtig, dass wir verlängern. Wir wollten uns mit dem Abstieg nicht verabschieden und so in den Leuten der Köpfe bleiben. Deswegen stand unser Entschluss schnell: Wir wollten den Karren aus dem Dreck ziehen und den Verein zurück in die Bezirksliga bringen. Da gehört er hin“, erzählt Späthe.