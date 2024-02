Bochum. Zum Saisonstart vier Jazz- und Modern Dance/Contemporary-Turniere vor großer Kulisse. Gute Platzierungen für Teams aus Bochum und Herne.

Auftakt zur Saison im Jazz- und Modern Dance/Contemporary. Die Tanzsport-Abteilung des VfL Bochum hatte ein glückliches Händchen, durfte gleich die ersten Turniere der Serie in der Halle des Sportzentrums Westenfeld ausrichten. An beiden Tagen blieb kaum ein Plätzchen in der Sporthalle unbesetzt, und mit dem Abschneiden vor allem ihres Oberliga-Teams konnten die Bochumer überaus zufrieden sein.