Am Sonntag, den 18. Februar 2024 trafen der FC Neuruhrort und VfB Günnigfeld in der Bezirksliga Staffel 10 aufeinander. Matthias Kaiser (Nr. 6, FC Neuruhrort, vorne) beschwert sich lautstark, nachdem sein Mitspieler Matin Sediqui (Nr. 4, FC Neuruhrort, am Boden) durch Brooklyn Martin Awah Ndakwa (Nr. 11, VfB Günnigfeld, am Boden l.) gefoult wurde. Foto: Michael Schwalm / FUNKE Foto Service © FUNKE Foto Services | Michael Schwalm