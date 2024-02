Wattenscheid. Der FC-Neuruhrort-Kapitän äußert sich nach dem 1:1 im Derby gegen VfB Günnigfeld zum Spielverlauf und der umstrittenen Schlussszene.

Der Ärger nach dem Schlusspfiff zwischen Neuruhrort und Günnigfeld war groß - der Pfiff kam mitten in eine gute Kontersituation des FCN. So blieb es beim 1:1. Matthias Kaiser sah nach dem Schlusspfiff noch die Gelb-Rote Karte. Darüber, und wie wichtig der Punkt für den FCN in der Tabelle war, spricht er im Interview bei Philipp Moser:

Alles zu Neuruhrort gegen Günnigfeld:

Matthias Kaiser (Nr. 6, FC Neuruhrort, vorne) beschwert sich lautstark, nachdem sein Mitspieler Matin Sediqui (Nr. 4, FC Neuruhrort, am Boden) durch Brooklyn Martin Awah Ndakwa (Nr. 11, VfB Günnigfeld, am Boden l.) gefoult wurde. © FUNKE Foto Services | Michael Schwalm

