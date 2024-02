Wattenscheid. Die beiden Wattenscheider Bezirksligisten trennen sich 1:1 - beide ärgern sich darüber. Der Schlusspfiff sorgt für eine hitzige Situation.

Die Nachspielzeit ist so gut wie um, der VfB Günnigfeld läuft an, will den 2:1-Siegtreffer. Ballverlust VfB, die Neuruhrorter kontern mit drei gegen zwei Mann. Dazu kommt es nicht: Der Schiedsrichter pfeift ab. Es bleibt beim 1:1 im Wattenscheider Bezirksliga-Kellerduell. Die Neuruhrorter rennen im Anschluss zum Unparteiischen und FCN-Kapitän Matthias Kaiser sieht nach Schlusspfiff sogar noch die Gelb-Rote-Karte.