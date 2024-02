Bochum. Rot-Weiss Stiepel gewinnt das Kreisliga-Spiel gegen den SV Eintracht Grumme mit 3:2 – und festigt Platz vier. Wir zeigen viele Fotos vom Spiel.

Rot-Weiss Stiepel erspielte sich drei Punkte im Duell gegen den SV Eintracht Grumme in der Kreisliga A1. Mit einem 3:2-Sieg konnten die Stiepeler die Partie für sich entscheiden. In der 33. Minute brachte Simon Wilhelmus Eintracht Grumme zunächst in Führung, fünf Minuten später glich Ron Bruckhaus für die Rot-Weissen aus. In der zweiten Halbzeit trafen Jari Below (54.) und Felix Narberhaus (65.) zum 3:1-Endstand.