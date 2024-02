Wattenscheid. Acht Tore im Wattenscheider Duell in der Kreisliga A1 Bochum - Leithe rettet spät einen wichtigen Punkt. Hier ist die Fotogalerie mit 33 Bildern.

Mit zwei Toren in der Schlussphase hat Rot-Weiß Leithe noch einen Punkt in der Kreisliga A1 erobert - 4:4 endete das Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Eppendorf, das die Leither aufgrund der Bauarbeiten am Lohrheidestadion auf dem Platz von SW Wattenscheid 08 an der Dickebankstraße austrug.