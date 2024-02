Bochum. Die Handballer des TV Wattenscheid 01 konnten sich im Derby gegen die SG Linden-Dahlhausen durchsetzen. Wir zeigen viele Bilder vom Spiel.

Mit dem TV Wattenscheid 01 und der SG Linden-Dahlhausen stand nicht nur ein Derby an diesem Sonntag, dem 18. Februar, in der Handball-Kreisliga an, sondern auch ein Spitzenspiel. Die Handballer aus Linden-Dahlhausen stehen auf Platz zwei, dicht gefolgt von den Wattenscheidern auf dem dritten Tabellenplatz – die allerdings zwei Spiele weniger gespielt haben. Auf dem heimischen Parkett konnten die Handballer vom TV Wattenscheid den direkten Vergleich vor 60 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 28:22 Toren für sich entscheiden.