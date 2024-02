Bochum. Wattenscheid 08 konnte gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel gewinnen. Ramadan sprach von einem verdienten Erfolg. Wie er das Spiel beeinflusste.

Nach dem Sieg über die SG Welper feierte SW Wattenscheid 08 bei den Sportfreunden Wanne-Eickel den zweiten Sieg in Folge. Unter dem neuen Trainer Jan Ramadan gelang ein 1:3-Erfolg in der Landesliga. Der Coach sprach anschließend von einem verdienten Erfolg: „Die Mannschaft hat gesehen, was durch Teamarbeit alles für uns möglich ist.“