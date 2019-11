Berlin. Anna Kroniger wird immer stärker. Die Schwimmerin von Blau-Weiß Bochum sicherte sich das Ticket für die EM. Auch ihre Teamkollegen überzeugen.

Anna Kroniger holt Bronze und schwimmt bei der EM mit

Bestzeit, Bronze, EM-Norm: Schwimmerin Anna Kroniger vom SV Blau-Weiß Bochum trumpfte bei der Kurzbahn-DM in Berlin auf. Auch ihre drei Teamkollegen überzeugten - auch als Staffel.

Besonders erfolgreich aber war Anna Kroniger. Drei Mal schwamm sie sich in das A-Finale: Auf ihrer Paradestrecke 200 m Brust brachte sie mit 2:23,81 Minuten eine neue Bestzeit ins Wasser – dafür erhielt sie die Bronzemedaille und knackte die Norm für die Schwimm-Europameisterschaften vom 4. bis 8. Dezember in Glasgow/Schottland. Auch über 100 m Brust gelang Anna Kroniger der Finaleinzug, in dem sie ihre Bestzeit auf 1:08,35 Minuten schraubte und den sechsten Platz belegte.

Ein Mammutprogramm mit weiteren Finalteilnahmen

Vereinsrekord für die Staffel von Blau-Weiß Bochum bei der Kurzbahn-DM in Berlin: Anne Walther, Björn Kroniger, Anna Kroniger, Niklas Reibenspiess. Foto: BW Bochum / Verein

Im 400-m-Lagen-Finale schwamm die Bochumerin ebenfalls auf den sechsten Platz (4:46,63 Min.). Für das B-Finale qualifizierte sie sich zudem über 200 m Lagen ( 2:18,15 Min.). Daneben erreichte sie bei ihren weiteren Starts über 50 m Brust eine Top-25-Platzierung mit neuer Bestzeit von 0:32,81 Minuten und eine Top-30-Platzierung mit 0:56,71 Minuten über 100 m Freistil.

Björn Kroniger schwimmt zweimal unter die Top 30

Ihr Bruder Björn Kroniger belegte zwei Mal eine Top-30-Platzierung: über 100 m Freistil in 0:50,43 Minuten sowie über 50 m Freistil in einer neuen Bestzeit von 0:23,18 Minuten. Über die 200 m Freistil landete er unter den Top 25 der deutschen Schwimmer (1:49,81 Min.). Über 100m Lagen gelang ihm ein perfektes Rennen: mit neuer persönlichen Bestzeit von 0:56,79 Min. schaffte er den Einzug ins B-Finale, indem er sich nochmals steigerte und nach 0:56,50 Min. anschlug.

Niklas Reibenspiess mit neuer Bestzeit

Niklas Reibenspiess schwamm über 100 m Freistil in 0:50,75 Min. zu einer neuen Bestzeit. Damit erzielte er eine Top-30-Platzierung. Ebenso gelang ihm dies über 200 m Lagen (2:05,58 Min.). Unter die besten 25 Schwimmer Deutschlands schwamm er über die 200 m Freistil (1:49,79 Min.).

Neben ihrem Start über 100 m Freistil überzeugte Anne Walther über 50 m Freistil mit einer Zeit von 0:26,38 Minuten und belegte damit in einem starken Teil­nehmer­feld einen Platz im vorderen Mittel­feld. In der 4x50m-Lagen-Mixed-Staffel stellten die vier Blau-Weißen eine neue Vereins­bestzeit in 1:50,54 Minuten auf und belegten damit den zehnten Platz in der Gesamt­wertung.