Amateurfußball: Viele Absagen in Bochum – alles im Überblick

WO wird gespielt und wo nicht? In Bochum fallen viele Spiele an diesem Wochenende aufgrund von Platzsperren aus.

Bochum. Winter-Einbruch im Kreis Bochum – so ist der Stand auf den Sportplätzen. Die Absagen von der Oberliga bis zur Kreisliga A im Überblick.

Der Winter-Einbruch in weiten Teilen Deutschlands führt zu vielen Spielabsagen. Unter anderem wurde am Samstag das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen Union Berlin abgesagt – so weit ist es im Ruhrgebiet noch nicht, das Spiel des VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg findet am Samstag statt. Der Amateurfußball-Spieltag steht jedoch komplett auf der Kippe, der Jugendspieltag ist auf Kreis- und Verbands-Ebene bereits abgesagt.

Die kalte, eisige und nasse Witterung hat dafür gesorgt, dass viele Plätze unbespielbar sind, unabhängig ob Naturrasen, Kunstrasen oder Hartplatz. Viele Spiele wurden bereits im Vorfeld des Wochenendes abgesagt, weil die Plätze gesperrt sind. Platzwarte und Schiedsrichter entscheiden im Zweifel aber auch erst kurz vor Anpfiff, ob gespielt werden kann.

Hier ist die Übersicht über die Ligen (Stand Sa., 11.45 Uhr):

Oberliga: Wattenscheid 09 mit der nächsten Heimspiel-Absage

Zum zweiten Mal in Folge muss die SG Wattenscheid 09 ein Heimspiel absagen. Das liegt daran, dass der Rasen im Lohrheidestadion unbespielbar ist. Und an Oberliga-Spieltagen kann die SGW nicht auf den Kunstrasen an der Berliner Straße ausweichen, da dort keine Fantrennung möglich ist. Die Partie gegen Türkspor Dortmund wurde daher abgesetzt.

Westfalen- & Landesliga: Nicht nur der Kracher in Hordel fällt aus

Westfalenligist Concordia Wiemelhausen konnte in den vergangenen Tagen trainieren und will auch Sonntag gegen Lennestadt spielen (alles zum Spiel lesen Sie hier). Die Plätze in Hordel und an der Dickebankstraße in Wattenscheid sind dagegen gesperrt. Auch das Landesliga-Heimspiel von SW Wattenscheid gegen Schlusslicht Welper ist abgesagt.

Am Samstagmittag waren nur drei von eigentlich sieben Landesliga-Spielen noch angesetzt – eine mit Bochumer Beteiligung. Auf Reisen geht nämlich der FC Altenbochum. Beim SV Wanne 11 will Trainer Axel Sundermann Nicht-Abstiegsplatz 13 verteidigen. Dazu ist zumindest ein Punkt nötig. Marte Drews fällt mit einer Bänderdehnung aus, Edu Holmgren ist beruflich verhindert. Torjäger Ivo Kleinschwärzer plagten unter der Woche grippale Symptome.

Abgesagt sind die Partien:

DJK TuS Hordel - Westfalia Herne (mehr dazu lesen Sie hier)

SW Wattenscheid 08 - SG Welper

Bezirksliga: Fast alle Spiele stehen auf der Kippe

Der TuS Harpen hat sich im vorgezogenen Topspiel vor einer Woche die Winter-Meisterschaft gesichert. Wer an diesem Wochenende noch punkten kann, ist unklar. Mehrere Sportplätze sind von den Platzwarten gesperrt. Am Freitag wurde das Spiel zwischen Weitmar und Neuruhrort abgesagt. Weitere Absagen sind nicht unwahrscheinlich.

Sonntag wird nicht gejubelt: Der VfB Günnigfeld kann nicht gegen Frohlinde spielen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Abgesagt sind die Partien:

SC Weitmar - FC Neuruhrort

VfB Günnigfeld - FC Frohlinde

Kreisliga: Mehr als die Hälfte der A-Liga-Spiele abgesetzt

In den beiden Bochumer Kreisliga-Staffeln ist es nicht einmal mehr ein halber Spieltag, der ansteht: Je vier Spiele sind in der A1 und A2 abgesetzt, es bleiben insgesamt sieben Partien. Ähnlich sieht es in vielen Ligen darunter aus. Ob es eine einheitliche Regelung geben wird, soll sich noch vor Sonntag klären.

Diese A-Liga-Spiele sind abgesagt:

TuS Harpen II - SF Westenfeld

VfB Günnigfeld II - RW Stiepel

Eintracht Grumme - Adler Riemke

Türkiyemspor Bochum - RW Leithe

SC Weitmar 45 II - TuS Hattingen

Amac Spor Dahlhausen - Wiemelhausen II

Wilhelmshöhe - Hedefspor

TuS Kaltehardt - RW Stiepel II

