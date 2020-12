Als Timo Erdmann von der Mittellinie über den Torwart traf

Advent, Advent. Für den Lokalsport der WAZ Bochum ist das immer die Zeit, um jeden Tag ein besonderes Türchen/Törchen aufzumachen. Jeden Tag stellen wir eine Sportlerin/einen Sportler und ihr/sein schönstes Tor vor. Heute: Timo Erdmann, Spieler des Fußball-Westfalenligisten DJK TuS Hordel.

„Es ist gar nicht so einfach zu sagen, aber wenn ich an mein schönstes Tor denke, dann ist das der Treffer im ersten Saisonspiel vor drei Jahren. Da habe ich für den FC Frohlinde in der Landesliga gegen Arminia Marten gespielt. Mein Tor zur 1:0-Führung habe ich von der Mittellinie erzielt, das war schon ein schönes Ding. Ich habe den Ball im Mittelfeld bekommen und gesehen, dass der Torwart zu weit vor dem Kasten steht. Dann habe ich es einfach versucht und der Ball hat sich über den Keeper ins Tor gesenkt. Im ersten Moment habe ich gar nicht realisiert, dass der Ball drin war, aber dann war die Freude natürlich groß. Ich hatte so etwas schon in dem einen oder anderen Spiel probiert. Das war das erste Mal, dass es geklappt hat. Und wahrscheinlich auch das letzte Mal – ich bin ja nicht mehr der Jüngste, und da war auch viel Glück dabei.“

Timo Erdmann (33) spielt beim Westfalenligisten DJK TuS Hordel. Der Bochumer fing mit dem Fußball bei den Sportfreunden (heute: CSV) Linden an. Schon in der E-Jugend wechselte er zum großen VfL, wo er sieben Jahre verbrachte. Ab der B-Jugend und dann fünf Jahre bei den Senioren streifte der Mittelfeldspieler das Trikot der SG Wattenscheid 09 über. Danach folgten einige Stationen und eine überstandene Herzmuskelentzündung, bevor Erdmann über den VfB Günnigfeld und den FC Frohlinde an der Hordeler Heide landete.