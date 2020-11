Als Lameck gegen Bayern traf und der VfL Bochum 2:3 verlor

So geht das fast immer mit Michael „Ata“ Lameck. Bei Fragen nach besonderen Situationen seiner Laufbahn winkt der Rekordspieler des VfL Bochum erst einmal ab. Aber bei 518 Spielen für den VfL ist genug passiert, da gibt es dann auch das schönste oder zumindest das Tor von 38 Toren, die er für den VfL erzielte, mit der schönsten Geschichte.

Nach kurzem Nachdenken fallen Lameck dann drei Treffer ein. Eins gegen Bayern München wird sein „schönstes Tor“. Lameck traf am 4. Oktober 1986 im Olympiastadion in München per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2. „Ich habe aber zwei Versuche gebraucht. Den ersten Versuch hat Jean-Marie Pfaff gehalten. Aber der Schiedsrichter hat gesagt, dass er sich zu früh bewegt hatte. Vor dem zweiten Anlauf kam ein Mitspieler zu mir, wollte mir den Ball wegnehmen und schießen. Da habe ich gesagt: Bist Du bekloppt? Ich bin Kapitän. Wenn Du verschießt, bekomme ich von der Presse was zu hören.“ Lameck traf, die Bochumer verloren dennoch mit 2:3.