Als die Champions-League im Ruhrstadion Station machte

Bochum. Champions League im Ruhrstadion in Bochum? Das hat es gegeben. Wir versteigern ein Plakat, dass auf das Ereignis hinweist, für den guten Zweck.

Der Bochumer Eberhard Franken hat so einiges aufbewahrt in seinem Leben. Der Mann war unter anderem auch für zwei Spielzeiten für die Erstellung des Stadionheftes des VfL Bochum zuständig. Nun hat er sein Archiv aufgelöst. Dabei hat er ein besonderes Plakat wieder entdeckt. Es weist auf ein Champions League-Spiel im Ruhrstadion hin. Champions League in Bochum? Ja, das hat es tatsächlich gegeben! Die Sportredaktion der WAZ in Bochum versteigert das Plakat für den guten Zweck.

Nein, der VfL Bochum hat noch nie Champions League gespielt. Die Bochumer feierten ihre größten internationalen Erfolge im damaligen UEFA-Cup, der heutigen Europa-League. Champions-League im Ruhrstadion hat es dennoch am 9. Dezember 1992 um 20.30 Uhr gegeben. ZSKA Moskau war Gastgeber in einem Spiel der Gruppe A und spielte gegen die Glasgow Rangers. Die Moskauer waren nach Deutschland ausgewichen, weil sie sich dadurch höhere Einnahmen erhofften. Ihre drei „Heimspiele“ in der Gruppenphase spielten sie zweimal in Berlin und eben einmal in Bochum.

Finale mit Rudi Völler

Die UEFA-Champions League 1992/93 war die erste Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung. Zuvor hatte der Wettbewerb Europapokal der Landesmeister geheißen. Erstmals hatte die Rekordzahl von 36 Clubmannschaften am Wettbewerb teilgenommen. Zunächst gab es zwei K.-o.-Runden, dann eine Gruppenphase mit zwei Gruppen zu je vier Mannschaften, deren Sieger sich wiederum für das Finale qualifizierten.

So sieht das Plakat für das Champions-League-Spiel in Bochum aus. Foto: Repro: Eberhard Franken

Das Finale wurde am 26. Mai 1993 im Olympiastadion München ausgetragen. Das Finale bestritten Olympique Marseille und der AC Mailand. Marseille, mit Rudi Völler im Angriff, gewann das Finale mit 1:0.

Ein Tor für die Rangers im Ruhrstadion

Ein Tor hatten die immerhin 9000 Zuschauer auch am 9. Dezember 1992 im Ruhrstadion gegeben. Rangers Mittelfeldspieler Ian Ferguson traf in der 13. Minute. Moskau blieb in der Gruppe A nur Platz vier. Die Rangers kamen in der Gruppe auf Platz zwei vor dem FC Brügge und hinter Marseille, dass sich damit für das Finale qualifizierte.

Champions League im Ruhrstadion! Es ist ein besonderes Plakat, das auf ein besonderes Ereignis hinweist und damit ist es natürlich für jeden Fußball-Fan und Sammler interessant. Zumal es nicht mehr viele dieser Plakate gibt – wenn es überhaupt noch weitere gibt. Eberhard Franken hat noch ein Original, weil er das Plakat seinerzeit gestaltet hat.

Erlös geht zu 100 Prozent an das Palliativnetz Bochum

Der Erlös der Verlosung geht zu 100 Prozent an die Kindertrauerarbeit des Palliativnetzes Bochum. Das Palliativnetz bietet für Kinder sterbender Eltern, Geschwister oder naher Angehörigereine altersgerechte Begleitung und Trauerarbeit an.

Das Einstiegsgebot sind 150 Euro. Gebote sind bis zum 31. Dezember 2020, 0 Uhr möglich. Sie gehen an die Sportredaktion der WAZ Bochum: lokalsport.bochum-wat@waz.de.

Wir werden den aktuellen Höchststand des Gebotes regelmäßig bekanntgeben.