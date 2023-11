"Alles abgeguckt": So überzeugt Türkiyemspors Hilfstorwart

Bochum. Bei Türkiyemspor muss zweimal ein Spieler ins Tor. Erman Seydioglu macht das erstaunlich gut. Im Interview verrät er einen Trick - und schimpft.

Drei Torhüter in einem Spiel - und zwei davon sind eigentlich Feldspieler: Türkiyemspor Bochum erlebte am Samstag in der Bochumer Kreisliga A1 einen verrückten Nachmittag. Im Duell mit SW Eppendorf flog erst Stammkeeper Cedric Nist mit Rot vom Platz. Da Türkiyemspor keinen Ersatztorwart auf der Bank hatte, ging Feldspieler Serkan Barutcu ins Tor, doch auch der sah in der zweiten Halbzeit Gelb-Rot.

+++ Eppendorf schlägt Türkiyemspor spektakulär: Die besten Fotos des Spiels +++

So stand am Ende mit Erman Seydioglu ein zweiter Feldspieler zwischen den Pfosten, er kassierte tief in der Nachspielzeit das entscheidende Gegentor zum 2:3 (hier geht’s zu den Video-Highlights). Im Video-Interview mit Kommentator Andreas Artz spricht Seydioglu über das verrückte Spiel und seinen Weg ins Tor. Außerdem schimpft er über sein Team.

Türkiyemspor Bochum: Erman Seydioglu im Video-Interview

Türkiyemspors Erman Seydioglu im Video-Interview Türkiyemspors Erman Seydioglu im Video-Interview

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum