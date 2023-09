Fußball Kreisliga A Adler-Stürmer Cremers: Riemke will jetzt endlich unten raus

Bochum. War das 3:0 gegen den BV Hiltrop die Wende für Adler Riemke? Torschütze Pascal Cremers gibt im Interview den Ausblick, wie Riemke klettern will.

Adler Riemke hatte sich eigentlich einen Platz in der oberen Tabellenhälfte vorgenommen, kassierte aber gleich fünf Niederlagen in den ersten sechs Spielen. Dabei war das Team aber oft unglücklicher Verlierer – umso größer war die Freude bei Pascal Cremers nach dem 3:0 über den bis dato ungeschlagenen BV Hiltrop. Er erklärt, was die Mannschaft auszeichnet und blickt voraus.

Adler Riemke: Pascal Cremers im Video-Interview

Auf Hiltrop wartet mit RW Stiepel nun eine weitere anspruchsvolle Aufgabe am kommenden Sonntag. Für Riemke geht es mit Partien bei RW Leithe und gegen Grümerbaum weiter.

