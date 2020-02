Abstiegskampf: Für die DJK Wattenscheid zählt nur ein Sieg

Wattenscheid. Ein Sieg muss her, „ohne Wenn und Aber“, sagt Manfred Behrendt, Trainer des Landesligisten DJK Wattenscheid, vor dem Heimspiel gegen Langenbochum.

Nach der glatten 0:4-Niederlage beim Top-Team in Bövinghausen wartet mit Westfalia Langenbochum im Nachholspiel am Samstag ab 14.30 Uhr am Stadtgarten ein direkter Abstiegskonkurrent auf die Elf der DJK Wattenscheid. Damit sich die Partie gegen den Tabellenletzten nicht zu einem Abstiegskrimi entwickelt, hat der Wattenscheider Cheftrainer Manfred Behrendt klare Vorstellungen: „Wir wollen Langenbochum früh unter Druck setzen, ein schnelles Tor erzielen und die Begegnung dominieren.“

Denn der Blick auf die Tabelle macht deutlich: Für Wattenscheid ist die Karnevalspartie zwar noch kein Endspiel, aber ein Match mit immenser Bedeutung. „Es gibt für uns sicherlich keinen Schönheitspreis zu holen, aber drei Punkte. Und die müssen unter allen Umständen her. Da gibt es kein Wenn und kein Aber“, so Behrendt.

Zahlreiche Leistungsträger sind angeschlagen

Mit welchem Personal dies gelingen soll, ist noch unklar. Torhüter Christian Vilz, Kamil Kokoschka, Jonas Borin, Marvin Fahr und Julian Kaczmarek sind mehr oder minder stark angeschlagen. Ihre Einsätze werden sich teilweise erst beim Aufwärmen entscheiden. Deshalb hatte Manfred Behrendt bereits bei der unglücklichen 8:9-Pokalniederlage nach Elfmeterschießen beim Nachbarn SW Wattenscheid 08 mit Dennis Löhr und Marcel Hülswitt zwei Spieler aus der Reservemannschaft in die Landesliga-Elf hochgezogen.