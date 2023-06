Kreisliga-Relegation Kreis Bochum: Alle Termine & Paarungen

Bochum. Los geht es mit dem A-Liga-Abstiegs-Endspiel, noch bis zum 18. Juni laufen dann Aufstiegsspiele. Das ist der Fahrplan im Kreis Bochum.

Mit dem letzten Spieltag am Pfingstmontag endet die Saison in der Fußball-Kreisliga? Falsch. Eine ganze Reihe von Teams darf (oder muss?) noch mal auf den Platz, weil es in entscheidenden Spielen um Auf- und Abstieg geht. Bereits am Donnerstag, 1. Juni, geht es mit einem echten Endspiel los. Der Kreis hat bereits alle Spielpläne veröffentlicht – von der Kreisliga-A-Relegation bis zur C-Liga-Aufstiegsrunde.

Kreisliga A: Gerthe trifft auf RW Langendreer

Dank des Klassenerhalts der DJK Wattenscheid in der Bezirksliga müssen „nur“ sieben Teams aus der Kreisliga A absteigen – und einer der beiden Tabellen-Dreizehnten bleibt drin. Die SpVgg Gerthe sicherte sich diese Extra-Chance mit einem 4:1 in Bommern am letzten Spieltag. RW Langendreer dagegen war spielfrei und wurde noch von Amac Spor überholt.

Dieses Spiel entscheidet darüber, ob es in der A- oder B-Liga weitergeht: Angepfiffen wird das Relegationsspiel am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr auf der Anlage des VfB Langendreerholz.

Kreisliga B: Aufstiegsrunde beginnt am Sonntag

Hattingens Marten Berens (graues Trikot) gegen Schnees Sören Aaron Klose – Märkisch gewann zwar am letzen Spieltag, kam aber nicht am SV Herbede II vorbei. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

DJK Märkisch Hattingen, SF Westenfeld und LFC Laer spielen um einen Platz in der Kreisliga A 2023/24. Im Modus jeder-gegen-jeden treffen die drei aufeinander. Der Spielplan:

Sonntag, 4. Juni, 16 Uhr: LFC Laer - SF Westenfeld (Gastgeber ist die DJK AfB 06 Bochum an der Hofsteder Straße 99).

Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), 16 Uhr: SF Westenfeld - DJK Märkisch (Gastgeber ist der LFC Laer an der Havkenscheider Straße 31).

Sonntag, 11. Juni, 16 Uhr: DJK Märkisch - LFC Laer (Gastgeber sind die Sportfreunde Westenfeld an der Lohackerstraße 9d).

Kreisliga C: Aufstiegsrunde läuft bis zum 18. Juni

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Am längsten im Einsatz sind die Mannschaften, die noch um einen Platz in der Kreisliga B kämpfen: DJK AfB 06, SW Eppendorf IV, FSV Witten II, FC Bochum und RW Stiepel IV spielen eine Runde jeder-gegen-jeden. Es finden dabei immer zwei Spiele nacheinander auf der Anlage des spielfreien Teams statt.

Der Kreis wollte eigentlich vermeiden, dass er Entscheidungsspiele abseits von Sonntagen oder Feiertagen festlegt, fast hat das geklappt: am 15. Juni wird aber doch unter der Woche gespielt. An jedem Spieltag finden auf der gleichen Anlage zwei Spiele hintereinander statt (Anstoß 14 und 16 Uhr), am 15. Juni sind die Anstoßzeiten 18.15 und 20.15 Uhr.

Sonntag, 4. Juni (Gahlensche Straße, BO)

14 Uhr: DJK AfB 06 - RW Stiepel IV

16 Uhr: FSV Witten II - SW Eppendorf IV

Donnerstag, 8. Juni (Engelsburger Str., Eppendorf)

14 Uhr: FC Bochum - DJK AfB 06

16 Uhr: RW Stiepel IV - FSV Witten II

Sonntag, 11. Juni (Kemnader Str., Stiepel)

14 Uhr: SW Eppendorf IV - FC Bochum

16 Uhr: DJK AfB 06 - FSV Witten II

Donnerstag, 15. Juni (Wullenstadion Witten)

18.15 Uhr: FC Bochum - RW Stiepel IV

20.15 Uhr: SW Eppendorf IV - DJK AfB 06

Sonntag, 18. Juni (Speckschweiz-Arena)

14 Uhr: FSV Witten II - FC Bochum

16 Uhr: RW Stiepel IV - SW Eppendorf IV

Am letzten Spieltag (18. Juni) behalten die Verantwortlichen sich aber eine Anpassung vor: Sollten zwei Konkurrenten in unterschiedlichen Spielen im Einsatz sein, würden diese wohl parallel auf unterschiedlichen Anlagen angesetzt, um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum