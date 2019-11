Der SV Höntrop ist mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet. Nun ist die Hälfte der Kreisliga-Saison gespielt. Zeit also für Höntrops neuen Trainer Rafael Garcia, nach seiner ersten Hinrunde als Cheftrainer eine erste Bilanz zu ziehen.

Die Hälfte der Saison ist gespielt, wie bewerten Sie die Hinrunde Ihrer Mannschaft?

Ich würde sagen durchwachsen. Wir haben gut angefangen, hatten dann aber auch eine Phase, in der wir sechs oder sieben Spiele nicht gewinnen konnten. Das mussten wir als Team erstmal verkraften, dazu kamen dann einige Langzeitverletzte, die uns bis heute fehlen. Daraufhin haben wir dann unser System umgestellt, was auch funktioniert hat. Die letzten drei Spiele waren wieder besser, wir konnten unsere Defensive stabilisieren und sind jeweils ohne Gegentor geblieben.

Sie hatten immer wieder Spiele, in denen Sie stark begonnen haben und früh in Führung gegangen sind, am Ende aber doch nicht punkten konnten. Woran liegt das?

Um das zu erklären, muss man die Spiele einzeln bewerten. Gegen Eppendorf zum Beispiel waren wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben unsere Chancen aber nicht genutzt und wurden dann durch individuelle Fehler bestraft. Gegen Neuruhrort war es anders, da haben wir im Kollektiv eine desolate Leistung abgeliefert, da war die nötige Einstellung einfach nicht da. Wenn dazu dann noch einige Leute ausfallen, kommt einiges zusammen. Wir haben über dieses Spiel noch lange diskutiert und mittlerweile gelernt, mit unserer derzeitigen Situation umzugehen.

Was haben Sie sich für die Rückrunde vorgenommen?

Die laufende Saison ist für uns praktisch gegessen, wir wollen zwar versuchen, uns im oberen Drittel zu platzieren, aber eine konkrete Platzierung werden wir für die Rückrunde nicht mehr ausgeben.

Wollen Sie den Kader im Winter trotzdem verstärken?

Das müssen wir sogar. Wir schauen aber dabei auch bereits auf die nächste Saison. Unser Ziel ist es, vor allem junge Spieler zu verpflichten, die uns langfristig verstärken können.