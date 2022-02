6:1! So schöpft DJK Wattenscheid wieder Hoffnung im Keller

Wattenscheid. Schon früh in der zweiten Hälfte ist die Partie der DJK Wattenscheid gegen Firtinaspor Herne entschieden. Der Sieg kann aber erst der Anfang sein.

Der kleine Funken Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt glimmt bei Fußball-Landesligist DJK Wattenscheid weiter. Und dies gleich mit einem Kantersieg. Gegen Firtinaspor Herne, einen der direkten Abstiegskonkurrenten, feierte die Elf um Trainer Hasan Gören einen fulminanten 6:1 (3:1)-Heimerfolg. Erst der dritte Saisonsieg überhaupt.

Dementsprechend groß war die Freude über die Saisonpunkte sieben, acht und neun. Dies kann für die Wattenscheider aber nur der erste kleine Schritt sein.

DJK Wattenscheid: Jedes Spiel ist ein kleines Finale

Dass weiß auch Trainer Hasan Gören, für ihn und seine Mannschaft ist auch weiterhin jedes Spiel ein kleines Finale: „Dieser Erfolg war sehr wichtig für das Gefühl und für den Kopf. Genauso müssen wir jetzt weiter machen.“ Am besten schon am nächsten Sonntag gegen den Erler SV, eine Mannschaft, die ebenfalls tief im Abstiegssumpf steckt. Denn noch immer beträgt der Rückstand der DJK auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beachtliche acht Punkte.

Spieler von der DJK Wattenscheid in Weiß jubeln am Sonntag, den 27. Februar 2022 nach einem Tor von Zakaria El Lahib gegen Firtinaspor Herne. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Gegen Firtinaspor dominierte die DJK das Geschehen über die gesamte Distanz. Schon nach sechs Minuten traf Turgay Altuntas zur Führung. Und diesmal ließen sich die Wattenscheider auch durch den Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen. Unmittelbar nach dem 1:1 traf Rene Michen zur erneuten Führung, die der Mittelstürmer nur fünf Minuten später sogar auf 3:1 ausbaute. Die endgültige Entscheidung fiel dann unmittelbar mit Beginn der zweiten 45 Minuten.

Turgay Altuntas schnürt einen Hattrick

Zakaria El Lahib brachte das Leder von der linken Außenbahn vor das Tor und Turgay Altuntas stand am langen Pfosten goldrichtig – 4:1. Aber mit diesem Resultat waren die Wattenscheider an diesem Sonntag noch nicht zufrieden. Einen Rückpass von Altuntas setzte Oguzhan Can in die Maschen, für den Schlusspunkt war dann erneut Turgay Altuntas mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag verantwortlich.

DJK Wattenscheid: Kaemper – Ulupinar (28. El Lahib), Seidel, Werthebach, Wassi – Borin, Can, Mauroff (66. Nebihi) – Oberc, Michen, Altuntas (80. Pancke).

Tore: 1:0 (6.) Altuntas, 1:1 (29.), 2:1 (31.) Michen, 3:1 (36.) Michen, 4:1 (46.) Altuntas, 5:1 (72.) Can, 6:1 (80.) Altuntas.