6:0, Erster! Auf dieses Jahr kann der VfL Bochum anstoßen

Bochum. Ohne Niederlage und ganz oben beenden die VfL-Fußballerinnen das Jahr. Kyra Malinowski weiß genau, was der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist.

Die Fußballerinnen des VfL Bochum setzen ihre Siegesserie in der Regionalliga auch in ihrem ersten Rückrundenspiel fort. Gegen den SSV Rhade erarbeiteten sich die Bochumerinnen einen 6:0-Sieg und gehen ungeschlagen in die Winterpause.

Krankheitsbedingt musste Kyra Malinowski den Kader für das Spiel gegen den SSV Rhade etwas umstellen. Maja Hünnemeyer und Kapitänin Janine Angrick waren gegen Rhade nicht einsatzbereit.

„Es mussten Spielerinnen auf Positionen spielen, die sie noch nicht so gut kannten, deshalb haben wir nicht so sicher angefangen. Das 1:0 war dann ein Schlüsselmoment im Spiel, dann kamen wir auch viel besser ins Spiel“, sagt Malinowski. Das 1:0 erzielte Alina Angerer in der 32. Minute. Nur sechs Minuten später erhöhte Anna Luisa Figueira Marques das Ergebnis auf 2:0. In der zweiten Halbzeit lief das Spiel der Bochumerinnen dann wieder genauso gut wie in den Spielen zuvor.

VfL Bochum sorgt in der zweiten Hälfte schnell für die Entscheidung

Nur drei Minuten nach Anstoß der zweiten Halbzeit erzielte Dörthe Hoppius das 3:0. Anna Luisa Figueira Marques, Nina Lange und Dörthe Hoppius trafen jeweils noch einmal und erhöhten das Ergebnis auf 6:0. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit belohnt, es hat wieder gut funktioniert, wir haben Zielstrebigkeit zum Tor gezeigt und die Mädels haben auch wieder Ehrgeiz an den Tag gelegt, sie wollten immer noch ein Tor mehr“, sagt Malinowski.

Nach dem Spiel haben die Bochumerinnen den Sieg bejubelt, richtig wird die Herbstmeisterschaft aber erst nächste Woche gefeiert. Malinowski: „Wir haben noch unsere interne Weihnachtsfeier, da werden wir nochmal ein bisschen anstoßen. Ich glaube, dass wir da die Hinrunde erst so richtig Revue passieren lassen können. Und dass die Mädels erst da realisieren, wie beeindruckend das war und wie stolz sie auf sich sein können.“ Nach der Weihnachtsfeier steht für den VfL Bochum die wohlverdiente Winterpause an.

Malinwoski erklärt: Ihr Team bleibt immer hungrig

Wie Malinowski die Motivation aus der Hinrunde in ihrer Mannschaft behält, sei für sie gar keine Frage. „Ich glaube, das ist etwas, was die Mannschaft besonders auszeichnet. Wenn wir vier Spiele gewonnen haben, wollen sie die Fünfer-Serie, dann die Sechser-Serie. Sie haben den Ehrgeiz immer weiterzumachen, weiter zuwachsen und nie stehenzubleiben, da muss von meiner Seite gar nicht viel kommen. Die Mädels pushen sich gegenseitig so extrem, das ist beeindruckend und macht es mir natürlich auch extrem leicht“, sagt Malinowski.

VfL Bochum: Närdemann, Wilhelm, Vogel (67. Kaplon), Beyer (57. Kerkhof), Maiwald, Hoppius, Wenzel, Moczarski, Figueira Marques (67. Karwatzki), Lange, Angerer (78. Holtmeyer)

Tore: 1:0 Alina Angerer (32.), 2:0, 4:0 Anna Luisa Figueira Marques (38.,58.), 3:0, 6:0 Dörthe Hoppius (48., 90.), 5:0 Nina Lange (89.)

