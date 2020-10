Bochum. Wiemelhausen nimmt Fahrt auf in der Fußball-Westfalenliga. Gegen den BSV Schüren siegte die Concordia am Donnerstagabend mit 3:1 (3:0).

Wer momentan auf Concordia Wiemelhausen trifft, sollte sofort hellwach sein. Wie schon beim 6:4 (5:1) gegen Westfalia Wickede drehte der Fußball-Westfalenligist im Nachholspiel am Donnerstagabend in der ersten Halbzeit komplett auf. Bereits nach 37 Minuten führte Wiemelhausen mit 3:0 gegen den BSV Schüren, gewann am Ende verdient mit 3:1.

Damit sicherte sich das Team von Trainer Daniel Oehlmann den zweiten Sieg in Serie nach zuvor drei Pleiten zum Start. „Das war extrem wichtig für uns, einen Dreier nachzulegen“, sagte Oehlmann nach dem Schlusspfiff.

Stahmer und zweimal Gumpert treffen für Wiemelhausen

So sei sein Team auch ins Spiel gegangen: mit guter Körpersprache, präsent in den Zweikämpfen, aggressiv. Und erfolgreich. Bereits nach zehn Minuten erzielte Felix Stahmer die Führung, und Dennis Gumpert legte mit einem Doppelpack binnen zwölf Minuten nach (25./37.). In der zweiten Halbzeit „waren wir etwas zu passiv“, meinte Oehlmann. Schüren erzielte aber erst in Minute 80 das 1:3 durch einen Distanzschuss, der Sieg war nie gefährdet.

Wiemelhausen kletterte auf Rang zwölf mit sechs Punkten, direkt vor der YEG Hassel, dem nächsten Gegner am Sonntag, diesmal aber auswärts.

Die Fakten zum Spiel: Wiemelhausen - Schüren 3:1 (3:0)

Wiemelhausen: Schmidt - Kern, Strohmann, Stahmer, Wartala (68. Merhi), Gumpert (60. Costanzino), Adamczok, Kadiu, Aksu, Iwanowski (70. Leone), Schwindt (81. Conde)

Tore: 1:0 Stahmer (10.), 2:0, 3:0 Gumpert (25./37.)