26:4-Sieg: Blau-Weiß Bochum bleibt auf Aufstiegs-Kurs

In der 2. Wasserball-Bundesliga deutet sich in dieser Saison eine Zweiklassen-Gesellschaft an. Drei bis vier Mannschaften sind zu stark für den Rest. Und zu den Starken zählt nach einer schwachen Vorsaison wieder der ambitionierte SV Blau-Weiß Bochum. Mit 26:4 putzten die Männer von Trainer Peter Voß den hoffnungslos überforderten Stolberger SV im heimischen Unibad.

Damit kletterten die Bochumer auf Rang vier hinter dem ASC Duisburg II, dem SV Duisburg II (beide 8:0 Punkte) und dem Aachener SV (6:0), der aber gegen die drei Topteams noch nicht gespielt hat. Die Blau-Weißen (6:2) kassierten indes ihre einzige Niederlage bei der Bundesliga-Reserve des ASCD, mit 11:13 verloren sie auswärts ein Spiel auf Augenhöhe - und überzeugten dabei.

Neuzugang Lovro Roncevic erzielt zehn Treffer

„Wir wollten genauso konzentriert und engagiert auftreten wie in Duisburg“, gab Voss daher die Richtung vor für das ungleiche Duell mit den Gästen aus Stolberg. Und sein Team hielt sich daran, und zwar konstant in jedem Viertel. Erstmals in dieser Saison traf der wurfgewaltige Kroate Lovro Roncevic zweistellig, der Neuzugang steuerte zehn Treffer bei. Aber auch im Tor glänzte ein Bochumer, Routinier Milos Urosevic parierte unter anderem drei Fünfmeter.

Der Weg soll ganz oben enden

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Trainer Voß zufrieden. Der soll bekanntlich ganz oben enden in der Tabelle. Bereits am 3. Januar werden die Bochumer nach der Weihnachtspause wieder trainieren. Weiter geht es am Montag, 13. Januar, im NRW-Pokal in Herford, eine Pflichtaufgabe. In der 2. Liga steht das nächste Spiel im Unibad am Sonntag, 26. Januar an. Zu Gast ist dann die SGW SC Solingen/Wasserfreunde Wuppertal (14.30 Uhr).

Die Fakten zum Spiel

Blau-Weiß Bochum - Stolberger SV 26:4

Viertel: 6:0, 5:1, 6:1, 9:2

Blau-Weiß: Urosevic, U. Greine (3), Roncevic (10), M. Hildebrand, Rohe (3), Diakon (2), Bongatz (3), Petersen (2), Guth, D. Greine (2), Hess (1), Emtinoni