2. DBBL: VfL Astro Ladies kassieren bittere Niederlage

Hatte ihre Mannschaft kurz vor Schluss zum Ausgleich gebracht: Lara Langermann, von den VfL Astro Ladies Bochum. Der Sieg ging am Ende aber dann doch an Oppladen.

Bochum. In einer dramatischen Schlussphase verlieren die VfL Astro Ladies gegen Opladen. Nach einem schwachen Start war der erste Sieg in greifbarer Nähe

Was für eine bittere Niederlage: Die VfL VIACTIV Astro Ladies Bochum verlieren in einer dramatischen Schlussphase gegen BBZ Opladen mit 62:64 (15:22, 13:11, 8:21, 26:10) und damit ihr achtes Spiel in Folge in der 2. DBBL Nord.

Zu Beginn zeigten sich die Ladies heiß auf den ersten Saisonsieg, spielten vorne ansehnliche Ballstafetten und ließen Opladen hart für die Punkte arbeiten. Die Gäste blieben allerdings hartnäckig, punkteten immer wieder nach Offensivrebounds und hatten so nach dem ersten Viertel eine 15:22-Führung inne. In den zweiten zehn Minuten wurde der VfL in der Verteidigung aggressiver. Das Engagement zahlte sich aus, sodass es nur mit 28:33 in die Kabine ging. Aus dieser kamen die Gastgeberinnen schwach heraus.

Opladen kommt besser aus der Kabine als die VfL Astro Ladies

Opladen hingegen zog das Tempo an, traf drei Dreier nacheinander und hatte mit Lea Wolff die überragende Spielmacherin, die mit ihrer Cleverness unter anderem für einen 18-Punkte-Vorsprung ihres Teams sorgte.

Weitere Berichte über die Astro Ladies Bochum

„Ich war ratlos und konnte diesen Einbruch nicht begreifen“, erklärt Astro-Trainer Michael Minnerop. „Um einfach was zu verändern, habe ich dann durchgewechselt.“ Auch zu seiner Überraschung brachten die Spielerinnen von der Bank einen immensen Druck.

Sie spielten sich in einen Rausch und holten Punkt für Punkt auf. 20 Sekunden vor Schluss war es dann Lara Langermann, die per Dreier den ersten Ausgleich seit der achten Spielminute herstellte. Doch in den letzten Sekunden der Partie war es abermals Lea Wolff, die dem BBZ mit einem Assist und einem Steal unmittelbar vor der Sirene zum 62:64-Sieg verhalf. Für Michael Minnerop war der Grund für die schmerzhafte Niederlage eindeutig: „Das dritte Viertel war zu schlecht. Auf den Rest bin ich mächtig stolz“.

Um jetzt im Kampf um den Klassenerhalt noch eine Rolle zu spielen, ist ein Sieg am Samstag beim Tabellennachbarn Marburg Pflicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum