1. FC Köln verliert vor Sportgericht - drei Punkte für Wattenscheid 09

Wattenscheids Jeffrey Malcherek (SG Wattenscheid 09), links gegen Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln U21): Nachträglich gehen die Punkte an Wattenscheid.

Wattenscheid. Das Urteil wird erst kommende Woche fallen – aber die SG Wattenscheid 09 bekommt die Punkte aus dem Spiel gegen Kölns U23. Die Hintergründe.

Rückenwind für die SG Wattenscheid 09 im Abstiegskampf der Regionalliga West: Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbands will dem Tabellenvorletzten nachträglich die drei Punkte aus dem Spiel gegen die U23 des 1. FC Köln zusprechen. Am 18. März hatte die SGW 2:3 verloren, dabei hatten die Kölner aber zeitweise vier Spieler über 23 Jahre auf dem Platz – ein Verstoß gegen die U23-Regel. Das Sportgericht wollte schnell Klarheit im Abstiegskampf schaffen, hat die Vereine am Freitag informiert. Offiziell wird das Urteil voraussichtlich erst zu Beginn der kommenden Woche, der FC kann dann Berufung einlegen.

In der Vergangenheit wurden derartige Verstöße oft mit einer kompletten Neu-Wertung der Partie geahndet, sondern lediglich mit dem Abzug der Punkte für den Sieger. In diesem Fall beabsichtigt das Sportgericht, die Partie auch mit 2:0 für die SGW zu werten.

Die Wattenscheider um Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo hatten nicht unbedingt fest damit gerechnet, aber natürlich gehofft, dass das Sportgericht um Georg Schierholz der Argumentation der SGW folgt: „Wir haben uns direkt benachteiligt gesehen“, erklärt Pozo. In der Phase des Spiels, als vier Nicht-U23-Spieler auf dem Platz standen, fiel das Kölner Siegtor kurz vor Schluss, mit Dimitrios Limnios und Thomas Kraus waren zwei der vier Akteure direkt daran beteiligt.

1. FC Köln gegen Wiedenbrück, Wattenscheid in Lippstadt

In der Tabelle hätte die SGW damit (Stand Freitagnachmittag) wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge und eine deutlich realistischere Chance auf den Klassenerhalt. Die SGW steht dann nur noch vier Punkte hinter dem 1. FC Bocholt (Rang 15) und den Kölnern auf Rang 14. Wenn kein NRW-Verein (BVB U23 oder Rot-Weiss Essen aus Liga drei absteigt, reicht Platz 15 zum Klassenerhalt, sonst Platz 14.

Wattenscheid 09 tritt am Samstag (14 Uhr) beim SV Lippstadt an. Köln empfängt zeitgleich den SC Wiedenbrück.

