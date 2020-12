Das sind die zehn meistgelesenen Lokalsport-Texte des Jahres

Region Das Jahr liegt in den letzten Zügen. Diese zehn Lokalsport-Artikel aus der Region erreichten 2020 auf WP.de die höchsten Leserzahlen.

Die Pandemie war 2020 weltweit das vorherrschende Thema. Somit drehte sich auch im Lokalsport vieles um Corona - aber bei weitem nicht alles. Welche Lokalsport-Themen die Nutzer auf WP.de in den vergangenen 365 Tagen besonders bewegt haben, verrät diese Übersicht zu den meistgelesenen Artikeln des Jahres.

10. Senstation im Kreispokal! Finnentrop/Bamenohl ausgeschieden

Für eine Riesenüberraschung sorgte der SV Türk Attendorn im Olper Kreispokal-Halbfinale gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. Dem A-Ligisten gelang es tatsächlich, die vier Klassen höher spielende Oberliga-Elf aus dem Wettbewerb zu kegeln. Nachdem es beim Stand von 1:1 ins Elfmeterschießen ging, war es ausgerechnet der frühere SG-Spieler Abdullkadir Tuncdemir, der den entscheidenen Strafstoß verwandelte - und alle Dämme an der Wiesbadener Straße brechen ließ. Im Finale gegen die SpVg Olpe zog Attendorn jedoch den Kürzeren.

9. Corona: Infizierter Sauerländer und Familie erleben Hetze

Als Stephan Pieper Mitte aus Eslohe März positiv auf das Coronavirus getestet wurde, war der verhältnismäßig milde Krankheitsverlauf nicht seine größte Sorge. Vielmehr erlebte der Geschäftsführer des Sportzentrums Winterberg sowie der Veltins-EisArena Ausgrenzung und Mobbing. „Unter anderem wurde in Sozialen Netzwerken gepostet, dass man unsere Familie meiden solle – mit Angabe meines Namens. Außerdem hört man über Freunde und Bekannte hinten herum diverse Bemerkungen über uns“, berichtete der Familienvater aus der Quarantäne.

8. Schließung wegen Corona: So reagieren Fitnessstudios im HSK

Als das Land im März in den Ruhemodus schaltete, blieben auch Fitnessstudios als Orte mit großem Ansteckungspotenzial nicht unbetroffen. Ihre Schließung löste mitunter Existenzängste bei Studiobetreibern im HSK aus, hatte aber auch einen positiven Effekt auf das Verhältnis zwischen den einzelnen Betrieben. So unterstützten sich die Betreiber gegenseitig in einer Whatsapp-Gruppe.

7. Corona: Für Radler wäre Ausgangssperre auch Ausfahrtssperre

Nicht nur in den klassischen Sportstätten sorgte die Pandemie im Frühjahr für Stillstand. Auch die Radsportgemeinschaft Hönne-Ruhr musste mit Einschränkungen umgehen. Statt der üblichen Trainingstouren in größerer Gemeinschaft radelten die Mitglieder der RSG zunächst nur noch in Zweiergruppen durch Menden und Umgebung. Immerhin: Die von den Radfahrern befürchtete Ausgangs- - oder besser gesagt: Ausfahrtssperre - blieb aus.

6. Corona-Fall bei der SG Finnentrop/Bamenohl

Kurz nach Beginn der Fußball-Zwangspause im März erwischte das Coronavirus einen Spieler des SG Finnentrop-Bamenohl. Er zeigte leichte Symptome, ein daraufhin durchgeführter Test zeigte ein positives Ergebnis. Unter welchen Umständen sich der Spieler infiziert hatte, blieb unklar. Die SG stand zum damaligen Zeitpunkt an der Tabellenspitze der Westfalenliga und stieg im Sommer in die Oberliga auf.

5. Gilt jetzt auch in Hagener Fitnessstudios die Maskenpflicht?

Nach dem ersten Lockdown durften Fitnessstudios ihre Tore Mitte Mai wieder öffnen. Das sorgte bei Hagener Studiobetreibern und -mitgliedern für gute Laune, stellte sie aber zugleich vor große Herausforderungen. Strenge Hygieneauflagen wie Maskenpflicht, geschlossene Duschräume oder verkürzte Trainingszeiten gehörten plötzlich zum Trainingsalltag.

4. Handballer trauern um Ex-Torwart des VfL Eintracht Hagen

Für die Drittliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen begann 2020 mit einer Schreckensnachricht. Andreas Tesch, zwischen 2008 und 2011 als Torhüter beim VfL aktiv, war nach einer Trainingseinheit seines Klubs Ahlener SG in der Kabine aus ungeklärten Gründen zusammengebrochen und anschließend im Krankenhaus verstorben. Tesch wurde nur 31 Jahre alt.

3. Verteidiger des SV Hohenlimburg wechselt zum Hamburger SV

Es kommt nicht alle Tage vor, dass der SV Hohenlimburg 1910 einen Spieler an eine solch prominente Adresse abgibt. Ende Februar wechselte Kai Gottesbüren vom Fußball-Westfalenligisten zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga. Allerdings nicht als Verstärkung auf dem Rasen, sondern als Videoanalyst. Nach einem dreimonatigen Praktikum beim Traditionsklub kehrte Gottesbüren zurück, in dieser Saison verteidigt der Abwehrmann wieder für die Zehner.

2. Eklatspiel: 1. FC Türk Geisweid hat keine Lust mehr und geht

In der Fußball-Bezirksliga 5 sorgte der 1. FC Türk Geisweid im Frühjahr für einen geschichtsträchtigen Vorfall. Im Duell mit dem SV Germania Salchendorf lief die Schlussphase. Die Salchendorfer führten mit 3:1, begünstigt durch drei Platzverweise gegen den 1. FC Türk. Als nach 82 Minuten auch noch ein vierter Geisweider mit Gelb-Rot vom Platz flog, verweigerten die übrigen Akteure die Fortsetzung der Partie und räumten das Spielfeld.

1. Hagener Basketball trauert um Daniel Topham-Jendreyschak

Der Artikel mit den höchsten Zugriffszahlen verkündete traurige Neuigkeiten: den Tod von Daniel Topham-Jendreyschak. Nach schwerer Krankheit verstarb das langjährige Mitglied der BG Hagen im Juli im Alter von 36 Jahren. Topham-Jendreyschak spielte für die BG in der Basketball-Regionalliga, nachdem er bereits zu Jugendzeiten das Trikot der Hagener getragen hatte. Zudem war er als Trainer und Betreuer ein geschätztes Mitglied des Klubs.

