Winter-Cup: Bei GW Arnsberg schlägt Bierdurst Erfolgshunger

Das ist mehr als ein Trostpreis: Die Fußballer der DJK GW Arnsberg, Kellerkind der Kreisliga A Arnsberg, haben traditionell großen Bierdurst – und dürfen diesen bald im Zuge einer Besichtigung der Brauerei Krombacher stillen. Bei einem der zwei Vorrundenturniere des 31. Volksbanken-Wintercups wurde GWA in der Rundturnhalle in Arnsberg Fünfter und strich diesen Sonderpreis ein. Während in Arnsberg der TuS Rumbeck und der SuS Westenfeld souverän aufspielten, überzeugten bei den Turnieren in Brilon unter anderem der TuS Medebach und der FC Ostwig/Nuttlar.

Nicht zu Unrecht waren die Kicker der DJK GW Arnsberg nach der Vorrunde in der Rundturnhalle in Arnsberg ein wenig stolz. Nach zwei Niederlagen sammelte GWA noch zehn Punkte aus fünf Partien und verpasste die Endrunde als Gruppenfünfter knapp. Es fehlte ein Punkt. „Es hat Spaß gemacht!“, bilanzierte Kenny Kinder. Er freut sich mit seinen Mitspielern nun auf die Brauereibesichtigung in Krombach.

TuS Rumbeck wundert sich in Arnsberg

Mit Bezirksligist SC Hicret Bielefeld war am Sonntag in der Rundturnhalle Arnsberg auch eine Mannschaft angetreten, die erst eine Woche zuvor im Zuge der Bielefelder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in einen unrühmlichen Vorfall verwickelt gewesen war. In der Zwischenrunde des Turniers waren nach dem direkten Aufeinandertreffen der Teams Anhänger des SC Hicret und des TuS Brake auf der Tribüne aneinandergeraten. Es kam zu Handgreiflichkeiten – das Thema beschäftigte die Sportszene in Ostwestfalen.

In Arnsberg zeigte der SC Hicret eine sportlich faire, doch keine wirklich gute Leistung. Für den Bezirksligisten war am Sonntag als Gruppenvierter bereits vorzeitig Schluss. Deutlich besser machten es B-Ligist Türkiyemspor Neheim-Hüsten (Dritter), 2 Korriku Sundern (Zweiter) und Gruppensieger TuS Rumbeck (beide Kreisliga A), der alle seine sieben Partien gewann. Diese drei Teams qualifizierten sich für die nächste Runde, den Regional-Cup. „Wir sind eigentlich keine große Hallenmannschaft, aber das Niveau hier war überschaubar. Meine Jungs konnten sich gut für den Trainingsauftakt am 14. Januar einspielen. Im Regional-Cup erwarten uns jetzt aber ganz andere Kaliber“, sagte Rumbecks Coach Daniel Struwe.

Bereits am Samstag hatten sich in Arnsberg mit dem SuS Westenfeld, dem FC Neheim-Erlenbruch und Ausrichter SV Arnsberg 09 drei heimischen A-Kreisligisten für die nächste Runde qualifiziert. Ein Wermutstropfen: Alle Teams vermissten die Anzeige der Ergebnisse und verbleibenden Zeit auf der elektronischen Anzeigetafel. „Wir haben erst kurz vor dem Start erfahren, dass die Tafel derzeit defekt ist. Das ließ sich kurzfristig leider nicht reparieren“, erklärte Turnierchef Ralf Detzner.

So läuft’s in Brilon

Auch in der Vierfach-Turnhalle in Brilon wurden zwei Vorrundengruppen des Volksbanken-Winter-Cups ausgerichtet. Ausrichter SV Brilon begrüßte an beiden Turniertagen jeweils acht Mannschaften. Am ersten Veranstaltungstag setzte sich A-Kreisligist TuS Medebach mit 19 Zählern und damit einem Punkt Vorsprung vor A-Ligist BSV Lendringsen (18 Zähler) und dem überraschend starken B-Ligisten SG Thülen/Rösenbeck/Nehden (elf Punkte) durch. Auf der Strecke blieb dabei unter anderem A-Ligist SG Madfeld/Bleiwäsche, der mit acht Zählern nur Gruppenfünfter wurde.

In der Gruppe M. Busch blieb es dann vor allem im Rennen um den dritten Gruppenplatz bis zum Ende spannend. Das Duell mit A-Ligist SV Brilon II hätte der SSV Meschede II, 13. der B-Liga West, gewinnen müssen, um noch am SVB II vorbeizuziehen. Allerdings behielten die Briloner in dieser Begegnung die Oberhand, siegten mit 2:0 und zogen mit 15 Zählern aus sieben Partien als Dritter in den Regional-Cup ein.

Gruppenerster wurde derweil A-Kreisligist FC Ostwig/Nuttlar (19 Punkte), der starke sechs Siege und ein Remis einsammelte. Als Zweiter zog schließlich ebenso Ligakontrahent TuS Velmede-Bestwig (15 Zähler) in den Regional-Cup ein.