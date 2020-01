Warum die Leidenschaft dieses Gladbach-Fanclubs nie endet

Es ist der größte Borussen-Fanclub im Sauerland – und seine Mitglieder fiebern nicht mit der schwarz-gelben Borussia aus Dortmund, sondern mit der „Elf vom Niederrhein“ von Borussia Mönchengladbach mit. Die Bökelbergstürmer Meschede feierten vor kurzem den 25. Geburtstag ihres Fanclubs. Im Gespräch mit dieser Zeitung berichten Mitglieder, was die Bökelbergstürmer auszeichnet, und erklären, warum ihr Lieblingsverein aus ihrer Sicht in dieser Saison bislang eine so starke Rolle in der 1. Fußball-Bundesliga spielt.

Großer Einsatz – auch bei der Zusammenkunft

Die Frage, was den Fanclub Bökelbergstürmer Meschede einzigartig macht und seit Jahrzehnten auszeichnet, muss Vorsitzender Gerhard Göddecke in diesem Moment gar nicht mehr beantworten. Ein Blick in die Runde genügt und schon fällt die Antwort leicht: Der stark ausgeprägte freundschaftliche Zusammenhalt. Denn zum Gespräch mit dieser Zeitung in einem Ausflugslokal am Mescheder Hennesee, ist der Fanclub-Chef – wie ursprünglich eigentlich angedacht – nicht allein erschienen, sondern hat für diesen Termin mal eben zwei Dutzend Fanclub-Mitglieder mobilisiert.

Wie bei einer großen Familienfeier geht es in der Lokalität zu. An den Tischen wird ausgelassen geplaudert und herzlich gelacht. In entsprechender schwarz-grün-weißer Gladbach-Fanmontur gekleidet sitzen die Borussia-Anhänger gemütlich zusammen und genießen sichtlich das spontan initiierte Treffen. Mit dabei ist sogar das jüngste und älteste Fanclub-Mitglied der Bökelbergstürmer – zarte vier Monate und stolze 84 Jahre sind diese alt. „Unser Fanclub bringt Generationen zusammen. Das ist schon etwas Fantastisches und macht uns für viele fanclublose Gladbach-Anhänger aus dem Sauerland so interessant“, hebt Gerhard Göddecke hervor und betont sogleich: „Unsere Mitglieder kommen aus dem gesamten Hochsauerlandkreis, aus der Region Möhnesee, aus dem Niederrhein, aus dem Münsterland und gar aus Ostdeutschland“.

193 Mitglieder gehören derzeit dem 1994 gegründeten Fanclub an. Insbesondere die Fanclub-Mitglieder Martina Fischer-Herbig und Stefan Schomacher – beide Gründungsmitglieder – erinnern sich gerne daran zurück, als sie vor 25 Jahren den Fanclub mit aus der Taufe hoben. „Wir sind es leid gewesen, immer mit fremden Fanclub-Bussen ins Stadion zu fahren. Wir wollten unabhängiger sein und etwas Eigenes auf die Beine stellen. Und dann war der Tag gekommen, an dem wir unseren Fanclub Bökelbergstürmer aus der Taufe hoben. Es war ein Samstag. Und in der Gaststätte „Treffpunkt“ in Meschede kamen 14 Männer und Frauen zusammen, um die Gründung über die Bühne zu bringen. Viel Euphorie und Begeisterung herrschte dort, das war alles sehr bewegend“, erzählt Schomacher.

Diese Auszeichnung macht stolz

Wer den stets auch sportliche Täler durchschreitenden Borussen 25 Jahre lang die Treue hält, muss belohnt werden. So zeigt Gerhard Göddecke stolz einen mit Gladbach-Logo versehenen edlen Zinnteller. Es handelt sich um die Auszeichnung, die dem Fanclub für ein Vierteljahrhundert Existenz vor dem vergangenen Heimspiel der Gladbacher gegen Aufsteiger SC Paderborn im Borussia-Park überreicht wurde. Mit dabei: Gladbachs Präsident Rolf Königs und Präsidiumsmitglied Hans Meyer – sowie Zehntausende Fans.

„Einmal unten auf dem Rasen gestanden und persönliche Glückwünsche von den Vorstandsleuten der Borussia entgegen genommen zu haben, vergisst man nie“, ist Göddecke immer noch gerührt von der Ehrung. Dass ihre Borussia bislang eine derart erfolgreiche Saison spielt und auf dem zweiten Tabellenplatz überwintert, erfüllt die Bökelbergstürmer ebenso mit Stolz. „Wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir zur Winterpause da oben und zudem vor den Bayern und den Dortmundern stehen? Es läuft derzeit wirklich super“, sagt Göddecke.

Aus Sicht des Fanclub-Vorsitzenden sei der aktuelle Erfolg „auch ein Verdienst des Trainers. Unter Marco Rose ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Er erreicht die Spieler und die ziehen mit“. Dann schaltet sich auch Stefan Schomacher ein. „Ja, der Rose passt einfach zur Mannschaft. Der Hecking war kein Schlechter, aber der jetzige Trainer hat einen besonders guten Draht zum Team. Die setzen seine Vorgaben um“, sagt er.

Der Traum von der Meisterschaft

Doch haben die Gladbacher das Zeug dazu und auch die Luft, um weitere 17 Ligaspiele dieses Leistungspensum zu halten und am Ende womöglich gar die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen? Nun, die Borussenfans aus dem Sauerland glauben zwar daran, wissen die Lage aber realistisch einzuordnen. „Es wäre eine Überraschung, wenn wir tatsächlich Meister werden sollten. Wichtiger ist, dass wir am Ende auf einem Champions-League-Platz landen. Das wäre ein toller Erfolg und für uns Fans natürlich ein großer Anlass zu Freude. Die europäischen Top-Vereine im Borussia-Park zu Gast zu haben, wäre das Größte“, sagt Martina Fischer-Herbig.

Letztlich sei es jedoch weitgehend unerheblich, ob die Gladbacher in der Tabelle oben oder unten stehen. Denn die Begeisterung für die „Elf vom Niederrhein“ wird bei den Bökelbergerstürmern nicht abreißen. „Es ist wie in einer Ehe: in guten, wie in schlechten Zeiten. Wir halten unserer Borussia immer die Treue, egal, was kommt“, betont Brigitte Göddecke. Die Ehefrau des Vorsitzenden lebt diese Passion zur Borussia eindrucksvoll vor: Daheim hat sie ein ganzes Zimmer voll mit Originaltrikots und ebenso originalen Torwarthandschuhen. Darauf sind jede Menge Autogramme der (Ex-)Profis. Brigitte Göddecke: „Einmal Gladbacherin, immer Gladbacherin.“