Verband beklagt: "Der Ton wird rauer"

Kamen Nach der Verlängerung des Lockdowns rennt dem Amateurfußball die Zeit davon. Das sagt der westfälische Verband zur Situation.

Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft und damit auch den Sport fester denn je im Griff. Der verlängerte Lockdown bis mindestens Ende Januar stellt nicht zuletzt die Fußballer vor neue Herausforderungen. Prognosen zu einer Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs sind quasi unmöglich.

So sieht es auch Manfred Schnieders, Vizepräsident Amateurfußball des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW). Auf der verbandseigenen Internetseite nimmt der Funktionär Stellung zur aktuellen Situation.

Schnieders über...

Einen Re-Start im Februar - oder später

Man solle nicht damit rechnen, dass schon im Februar wieder trainiert oder gespielt werden kann. Angesichts der aktuellen Zahlen und Maßnahmen wäre das aus Sicht Schnieders "fahrlässig". Auch einen anderen Termin zu prognostizieren, sei unvernünftig. "Es ist Kaffeesatzleserei und absolut unseriös, sich an Spekulationen über den Tag X zu beteiligen."

Die Priorität des Amateurfußball in der Corona-Krise

Der Verband, so Schnieders, sei zwar "Lobbyist für unsere rund 2.500 westfälischen Vereine" , sage aber auch ganz klar: In der aktuellen Situation muss sich der Amateur- und Jugendfußball auch ein Stückweit hintenanstellen und seinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Seit Beginn der Pandemie stehe der FLVW in regelmäßigen Gesprächen mit der Staatskanzlei, wolle und könne aber keinen Druck aufbauen. "Solang Kinder und Jugendliche nicht in die Schule können, brauchen wir auch nicht über die Öffnung der Sportstätten sprechen."

Die Stimmung an der Basis

Schnieders räumt ein, er müsse leider feststellen, "dass der Ton bisweilen rauer und Forderungen und Kritik vereinzelt lauter werden. Auch in den sozialen Medien." Sein Appell lautet: "Im Frühjahr haben sich die Vereine sehr solidarisch und rücksichtsvoll gezeigt. Das wünsche ich mir zurück." Er versichert, dass der Verband auf die Vereine zugehen und den Austausch per Videokonferenzen intensivieren, sobald ein Re-Start-Termin absehbar ist.

Szenarien für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Beim Verband ist man froh, vor der Saison die Weichen für eine Saisonwertung gestellt zu haben. 50 Prozent der Spiele einer Staffel sind nach wie vor das Ziel der FLVW-Verantwortlichen. "Nach Möglichkeit so", ergänzt Schnieders, "dass mindestens jeder Verein einmal gegen jeden gespielt hat." Neben der bekannten 50-Prozent-Regelung würde im Hintergrund aber auch über andere Möglichkeiten diskutiert.

Die Länge der Vorbereitungszeit vor dem Re-Start

Ein heikles Thema und ein Knackpunkt - denn: "Wir haben uns im Moment für zwei Wochen ausgesprochen", verrät Schnieders. Dass das angesichts der langen Pause sehr wenig sei, dessen seien sich die Entscheidungsträger bewusst. Trainingspläne für ein individuelles Training, wie sie in den höheren Spielklassen üblich sind, könnten die persönliche Fitness "halbwegs gewährleisten". Schnieders: "Ein Mannschaftstraining kann das sicher nicht ersetzen. Die Voraussetzungen sind jedoch für alle Mannschaften gleich." Möglich sei auch eine stufenweise Rückkehr auf die Sportplätze, so wie im Frühjahr: Erst kontaktfrei, dann mit Kontakt. "Das würde die Vorbereitungszeit natürlich verlängern. Sobald abzusehen ist, wann es wieder los gehen kann, werden wir die Vereine aber aktiv in die Entscheidungsfindung zur Vorbereitungszeit miteinbeziehen", betont der FLVW-Vize.