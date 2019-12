Team SKS Sauerland NRW hat drei weitere Neue

Das Radsportteam SKS Sauerland NRW gab jetzt drei weitere Zugänge für die kommende Saison bekannt. Neu zur Mannschaft werden Lukas Baldinger sowie den belgischen Zwillingen Abram und Michiel Stockman stoßen. Zuvor hatte die das Sauerländer Radsport-Team bereits mit dem 22-jährigen Johannes Adamietz (Hermann Radteam) und dem 24-jährigen Siegerländer Julian Braun verstärkt.

Lukas Baldinger startete bislang für das bayrische Hermann Radteam. Betreut und trainiert wird der Youngster von seinem Opa Bernhard Baldinger, der Nationaltrainer von Luxemburg ist.

Außerdem sicherte sich das Team SKS Sauerland NRW die Dienste der Zwillinge Abram und Michiel Stockman. „Wir sind jetzt einmalig in der Szene, denn wir haben mit den Leinaus und Stockmans gleich zwei Zwillingspaare in der Mannschaft“, teilt Trainer Wolfgang Oschwald schmunzelnd mit.



Vorstellung am 18. Januar 2020

Abram Stockman konnte in diesem Jahr eine Etappe bei der Marokko-Rundfahrt gewinnen, außerdem erzielten die Zwillinge mehrere gute Ergebnisse in Belgien. „Wir denken, dass sie uns gerade bei den harten Straßenrennen in Belgien und Holland helfen. Vom Typ her passen sie super zu uns und wir sind gespannt auf das Frühjahr“, sagt Team-Manager Heiko Volkert aus Eslohe.

Die offizielle Vorstellung vom Team SKS Sauerland NRW findet am Samstag, 18. Januar 2020, ab 13 Uhr in den Räumlichkeiten der Firma SKS in Sundern statt.

Zur Mannschaft gehören Joann und Louis Leinau, Abram und Michiel Stockman (Belgien), Johannes Adamietz, Johannes Hodapp, Michel Gießelmann, Jon Knolle, Per Christian Münstermann, Lars Kulbe, Jonas Härtig, Lukas Baldinger sowie Julian Braun.