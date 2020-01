Medebach. In Medebach wurde jetzt erstmals gemeinsam um den Stadtmeistertitel der Städte Hallenberg, Medebach und Winterberg im Hallenfußball gespielt.

SV Oberschledorn/G. holt HMW-Cup und ist Stadtmeister

Die Premiere ist gelungen. Mehr als 300 Zuschauer verfolgten am letzten Turniertag die Spiele beim HMW-Cup in der Dreifachturnhalle in Medebach. Den Titel bei den Senioren bei der erstmals gemeinsam ausgetragenen Hallen-Stadtmeisterschaft der Städte Hallenberg, Medebach und Winterberg sicherte sich Fußball-Bezirksligist SV Oberschledorn/Grafschaft.

„Die Zusammenlegung der Stadtmeisterschaften war der richtige Weg. An allen drei Tagen war die Halle bei den Jugend- und Seniorenturnieren gut besucht. Zudem hat sich die Rundumbande bewährt. Es war mehr Tempo im Spiel und es gab nicht ein Spiel, wo keine Tore gefallen sind“, bilanzierte Martin Gerbracht, Vorsitzender des SV Oberschledorn/Grafschaft. Auch das Preisgeld konnte sich sehen lassen: Die Volksbank Bigge-Lenne hatte insgesamt 3000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Pokalübergabe (von links): Thomas Grosche (Bürgermeister Stadt Medebach), Willi Fese (Vorsitzender Stadtsportverband Medebach), Werner Eickler (Bürgermeister Stadt Winterberg), SVO-Kapitän Sven Schneider und Michael Kronauge (Bürgermeister Stadt Hallenberg). Foto: Heinz Heinemann

Rutz hält Neunmeter von Steinhausen

Im Endspiel der Senioren setzte sich der SV Oberschledorn/Grafschaft gegen die SG Winterberg/Züschen, Tabellenführer der A-Liga Ost, mit 4:3 nach Neunmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es nach Toren von Lukas Dollberg (SG) und Michael Schitz (SVO) 1:1 gestanden. Beim anschließenden Neunmeterschießen scheiterte Timo Steinhausen an SVO-Torhüter Daniel Rutz. Zuvor hatten Jan Niklas Butz und Andre Soares Pinheiro für die Spielgemeinschaft sowie Lukas Gerbracht, Dominik Krull und Sven Schneider für Oberschledorn getroffen.

„Es war ein super Turnier. Wir sind ein verdienter Sieger. Die Jungs haben Spitzenfußball gezeigt“, sagte Steffen Dessel, der die SVO-Mannschaft für den erkrankten Cheftrainer Sebastian Meyer gecoacht hatte. Nicht unzufrieden war auch Andreas Schneider, Trainer der SG Winterberg/Züschen. „Der Spaß stand im Vordergrund. Ich habe ein ausgeglichenes Endspiel gesehen und im Neunmeterschießen ist dann auch das Glück entscheidend.“

Hitziges Halbfinale

Im ersten Halbfinale hatte sich der SV Oberschledorn/Grafschaft gegen den TuS Medebach mit 4:3 durchgesetzt. In einer hitzigen Partie erhielten Lukas Guntermann sowie Patric Hundertpfund (beide SVO) jeweils Zwei-Minuten-Strafen und Fabian Müller sah sogar die Rote Karte. Müller soll nach einer Zeitstrafe das Spielfeld zu früh betreten haben. Die Tore für den SVO schossen Sven Schneider (2) und Lukas Gerbracht (2). Für die Hansestädter trafen Fabian Müller (2) und Jonas Köster.

Wesentlich ruhiger verlief das zweite Halbfinale. Die SG Winterberg/Züschen gewann gegen die SG Siedlinghausen/Silbach nach Toren von Muhamed Abu Affan, Marco Oberließen und Timo Steinhausen mit 3:1.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der TuS Medebach gegen die SG Siedlinghausen/Silbach nach Toren von Lucas Harbecke, Noah Menzel, Jonas Köster und Tobias Sauerhöfer mit 4:2 durch. Für den B-Ligisten waren Leonardo Seara Ferreira und Marc Kehrwisch erfolgreich.

Der SV Oberschledorn/Grafschaft traf im Halbfinale auf den TuS Medebach. Foto: Heinz Heinemann

Der Überblick

Stadtmeisterschaft Medebach, Hallenberg, Winterberg

Vorrunde

Gruppe A

SV Oberschledorn/G. - Medebach II 5:2

FC Hilletal - SG Dreislar/Hesborn 2:3

SG Siedlinghsn./S. - Oberschledorn/G. 0:2

TuS Medebach II – FC Hilletal 1:0

SG Dreislar/H. - SG Siedlinghsn./S. 2:3

FC Hilletal - SV Oberschledorn/G. 0:1

SG Dreislar/Hesborn - TuS Medebach II 6:2

SG Siedlinghausen/Silbach - FC Hilletal 4:1

SV Oberschledorn/G. - SG Dreislar/H. 5:2

TuS Medebach II - SG Siedlinghsn./S. 0:1

1. SV Oberschled./G. 13:4 Tore 12 Punkte

2. SG Siedlinghausen/S. 8:5 Tore 9 Punkte

3. SG Dreislar/H. 13:12 Tore 6 Punkte

4. TuS Medebach II 5:12 Tore 3 Punkte

5. FC Hilletal 3:9 Tore 0 Punkte

Gruppe B

RW Medelon - TuS Medebach 1:1

SG Winterberg/Züschen - RW Medelon 2:0

RW Küstelberg - SG Winterberg/Z. 1:3

RW Küstelberg - TuS Medebach 1:7

RW Medelon - RW Küstelberg 4:2

TuS Medebach - SG Winterberg/Z.1:1

1. SG Winterberg/Z. 6:2 Tore 7 Punkte

2. TuS Medebach 9:3 Tore 5 Punkte

3. RW Medelon 5:5 Tore 4 Punkte

4. RW Küstelberg 4:14 Tore 0 Punkte

Halbfinale

TuS Medebach - SV Oberschledorn/G. 3:4

SG Winterberg/Z. - SG Siedlinghsn./S. 3:1

Spiel um Platz 3

TuS Medebach - SG Siedlinghausen/S. 4:2

Endspiel

SV Oberschledorn/G. - SG Winterberg/Z.n. 9 m 4:3