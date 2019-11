SV Brilon und JSG Fredeburg/S./F. gewinnen Kreispokaltitel

will

Schmallenberg-Fleckenberg. Im FLVW-Kreis HSK durften der SV Brilon und die JSG Fredeburg/Schmallenberg/Fredeburg in den Kreispokal-Finals doppelt jubeln. So lief das ab:

Die Pokalsieger der Juniorenfußballer im FLVW-Kreis Hochsauerlandkreis sind jetzt auf der Sportanlage in Schmallenberg-Fleckenberg ermittelt worden. Dabei haben sich die A- und B-Junioren der JSG Fredeburg/Schmallenberg/Fredeburg sowie die C- und D-Junioren des SV Brilon in die Siegerlisten eingetragen.