Sauerland. Was ist am Samstag bei den Stadtmeisterschaften in Arnsberg und Brilon sowie beim Pfiff Champion Masters passiert? Hier ist eine Übersicht.

Stadtmeisterschaft: Neheim trifft in der Endrunde auf Hüsten

Gleich drei Hallenfußballturniere standen am Samstag auf dem Programm. Jeweils um die Stadtmeisterschaft ging es in Arnsberg (Vorrunde) und Brilon (Endrunde). Beim Pfiff Champion Masters des SC Olpe in der Dünnenfeldhalle in Meschede fand der erste Vorrundentag statt.

Stadtmeisterschaft Arnsberg

Die Endrunde der Arnsberger Stadtmeisterschaft im Hallenfußball am Sonntag, 29. Dezember, ab 14 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten ist komplett. Nach dem SV Hüsten 09 und TuS Oeventrop, die sich am Freitagabend in der Vorrundengruppe A durchsetzen konnten, haben sich auch der SC Neheim, die SG Herdringen/Müschede, der SV Bachum/Bergheim, der TuS Bruchhausen sowie der FC Neheim-Erlenbruch und TuS Rumbeck als die zwei besten Gruppendritten der drei Vorrundengruppen für den Finaltag qualifiziert.

In der Vorrundengruppe B belegte Westfalenligist und Titelverteidiger SC Neheim am Samstagnachmittag vor 380 zahlenden Zuschauern mit drei Siegen (4:1 gegen den FC Neheim-Erlenbruch, 7:0 gegen den TuS Niedereimer und 6:3 gegen die DJK GW Arnsberg) sowie einem Unentschieden (2:2 gegen die SG Herdringen/Müschede) den ersten Platz. Hinter dem SC Neheim lösten die punktgleichen A-Liga-Mannschaften der SG Herdringen/Müschede und des FC Neheim-Erlenbruch (beide sieben Zähler) ebenfalls das Endrunden-Ticket. Auf den letzten zwei Plätzen landeten die DJK GW Arnsberg (2 Punkte) und der TuS Niedereimer (1 Punkt).

Erfolgreichste Torschützen waren Burak Yavuz (SC Neheim) und Kai Oberreuther (FC Neheim-Erlenbruch). mit jeweils fünf Treffern.

Nachfolgend die Ergebnisse auf einen Blick:

In der Endrunde: Die SG Herdringen/Müschede. Foto: RS

Gruppe B

SC Neheim - FC Erlenbruch 4:1

GW Arnsberg - SG Herdringen/M. 0:6

TuS Niedereimer - SC Neheim 0:7

SG Herdringen/M. - Erlenbruch 1:2

TuS Niedereimer - GW Arnsberg 1:1

SG Herdringen/M. - SC Neheim 2:2

FC Erlenbruch - TuS Niedereimer 7:0

SC Neheim - GW Arnsberg 6:3

TuS Niedereimer - Herdringen/M. 1:3

GW Arnsberg - FC Erlenbruch 2:2



















1. SC Neheim19:8 Tore 10 Punkte

2. SG Herdringen/M. 12:5 Tore 7 Punkte

3. FC Erlenbruch 12:7 Tore 7 Punkte

4. GW Arnsberg 6:15 Tore 2 Punkte

5. TuS Niedereimer 2:18 Tore 1 Punkt

In der Vorrundengruppe C blieb am frühen Samstagabend vor 480 zahlenden Zuschauern Bezirksliga-Aufsteiger TuS Voßwinkel mit fünf Punkten aus vier Partien (unter anderem nur 2:2 gegen Türkiyemspor Neheim-Hüsten) auf der Strecke. Das Endrunden-Ticket lösten dagegen A-Ligist SV Bachum/Bergheim (8 Punkte) und B-Ligist TuS Bruchhausen (7 Punkte).

Der SV Bachum/Bergheim besiegte Türkiyemspor Neheim-Hüsten im Vorrundenspiel mit 6:1. Foto: RS

Erfolgreichster Torschütze Ardian Maliqi vom TuS Voßwinkel mit fünf Treffern.

Nachfolgend die Ergebnisse auf einen Blick:

Gruppe C

TuS Voßwinkel - SV Bachum/B. 2:2

Bruchhausen - Türkiyemspor N.-H.7:1

Arnsberg 09 - TuS Voßwinkel 1:4

Türkiyemspor N.-H. - Bachum/B. 1:6

Arnsberg 09 - TuS Bruchhausen 2:0

Türkiyemspor Neheim-H. - Voßwinkel 2:2

SV Bachum/Bergheim - Arnsberg 09 5:2

TuS Voßwinkel - TuS Bruchhausen 2:3

Arnsberg 09 - Türkiyemspor Neheim-H. 5:1

TuS Bruchhausen - SV Bachum/B. 1:1



1. SV Bachum/B.14:6 Tore 8 Punkte

2. TuS Bruchhausen11:6 Tore 7 Punkte

3. Arnsberg 09 10:10 Tore 6 Punkte

4. TuS Voßwinkel 10:8 Tore 5 Punkte

5. Türkiyemspor Neheim-H. 5:20 Tore 1 Punkte

Endrunde

In der Endrunde am Sonntag, 29. Dezember, ab 14 Uhr spielen die besten acht Mannschaften erst in zwei Gruppen. Jeweils die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Halbfinale.

Gruppe A: TuS Rumbeck, SV Hüsten 09, SC Neheim und TuS Bruchhausen.

Der Spielplan:

SV Hüsten 09 - TuS Bruchhausen

TuS Rumbeck - SC Neheim

SV Hüsten 09 - TuS Rumbeck

SC Neheim - TuS Bruchhausen

TuS Bruchhausen - TuS Rumbeck

SC Neheim - SV Hüsten 09

Gruppe B: TuS Oeventrop, SG Herdringen/Müschede, FC Neheim-Erlenbruch und SV Bachum/Bergheim.

Der Spielplan:

TuS Oeventrop - SG Herdringen/M.

FC Erlenbruch - SV Bachum/B.

TuS Oeventrop - FC Erlenbruch

SV Bachum/B. - SG Herdringen/M.

SG Herdringen/M. - FC Erlenbruch

SV Bachum/B. - TuS Oeventrop





Die Halbfinalpartien beginnen gegen 17.45 Uhr. Anschließend findet das Spiel um Platz drei und das Endspiel statt.

Stadtmeisterschaft Brilon

Bei der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball in Brilon hat die SG Altenbüren/Scharfenberg ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Im Endspiel setzte sich der A-Ligist gegen den Liga-Konkurrenten SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen mit 3:0 durch. Nur auf Platz drei landete Landesligist SV Brilon (3:2 gegen die Thülen/Rösenbeck/Nehden).

Nach den Gruppenspielen feierte die SG Altenbüren/Scharfenberg im ersten Halbfinalspiele einen 1:0-Sieg gegen den SV Brilon. Anschließend setzte sich die SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen im zweiten Halbfinale mit 3:1 gegen die SG Thülen/Rösenbeck/Nehden durch.

Pfiff Champion Masters

Die 24. Auflage des Pfiff Champion Masters des SC Olpe, der inoffiziellen HSK-Meisterschaft im Hallenfußball, findet erstmals nur mit 23 Mannschaften statt. Landesligist SV Hüsten 09 verzichtete aufgrund von Personalproblemen auf eine Teilnahme und hatte dies dem SC Olpe Heiligabend in einer E-Mail mitgeteilt. „Durch zu viele verletzte Spieler bekommen wir für das Wochenende leider keine Mannschaft zusammen“, so Thomas Köhler, Geschäftsführer des SV Hüsten 09, in der E-Mail. „Wir werden das nicht kommentieren“, teilte Benno Bohne, Vorsitzender des SC Olpe, mit. Die Spiele des SV Hüsten 09 wurden jeweils mit 1:0 und drei Punkten für den Gegner gewertet.

In der Endrunde: Der TSV Bigge-Olsberg (hier im Spiel gegen die HSK-Ü32-Auswahl). Foto: aut

Anschließend gab dann der Hallenfußball in den Vorrundengruppen A, B und C den Ton. Dabei lösten der FC Fatih Türkgücü Meschede, SuS Westenfeld, VfB Marsberg, TSV Bigge-Olsberg, BC Eslohe und TuRa Freinohl sowie die SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel - als einer der vier besten Gruppendritten - jeweils das Ticket für die Endrunde am Montag, 30. Dezember. Beste Torschützen am ersten Turniertag waren Faton Veseli vom SuS Westenfeld und Justus Sapp vom BC Eslohe mit jeweils drei Treffern.

Weiter geht es am Sonntag, 29. Dezember, ab 16.30 Uhr in der Dünnefeldhalle mit den Spielen der Vorrundengruppen D, E und F.





Nachfolgend die Ergebnisse vom Samstag und Spiele vom Sonntag auf einen Blick:







Vorrunde

Gruppe A

TuS Medebach - SuS Westenfeld 2:6

FC Fatih Türkgücü - SG Eversberg/H./W. 1:1

TuS Medebach - FC Fatih Türkgücü 2:4

SuS Westenfeld - SG Eversberg/H./W. 3:1

TuS Medebach - SG Eversberg/H./W. 1:2

SuS Westenfeld - FC Fatih Türkgücü 0:1

1. Fatih Türkgücü6:3 Tore 7 Punkte

2. SuS Westenfeld9:4 Tore 6 Punkte

3. SG Eversberg/H./W. 4:5 Tore 4 Punkte

4. TuS Medebach 5:12 Tore 0 Punkte

Gruppe B

Der Spielplan

HSK-Ü32-Auswahl - SSV Meschede 0:0

TSV Bigge-Olsberg - VfB Marsberg 0:0

HSK-Ü32-Auswahl - TSV Bigge-Olsberg 2:3

SSV Meschede - VfB Marsberg 1:4

HSK-Ü32-Auswahl - VfB Marsberg 2:4

SSV Meschede - TSV Bigge-Olsberg 1:3

1. VfB Marsberg8:3 Tore 7 Punkte

2. TSV Bigge-Olsberg 6:3 Tore 7 Punkte

3. HSK-Ü32-Auwahl 4:7 Tore 1 Punkt

4. SSV Meschede 2:7 Tore 1 Punkt

Gruppe C

SG Grevenstein/H./A. - BC Eslohe 1:5

TuRa Freienohl - SV Hüsten 09 1:0

SG Grevenstein/H./A. - TuRa Freienohl 1:2

BC Eslohe - SV Hüsten 09 1:0

SG Grevenstein/H./A. - SV Hüsten 09 1:0

BC Eslohe - TuRa Freienohl 4:1

1. BC Eslohe10:2 Tore 9 Punkte

2. TuRa Freienohl 4:5 Tore 6 Punkte

3. SG Grevenstein/H./A. 3:7 Tore 3 Punkte

4. SV Hüsten 09 0:3 Tore 0 Punkte

So geht es weiter

Sonntag, 29. Dezember

Vorrunde

Gruppe D (ab 16.30 Uhr in der Dünnefeldhalle in Meschede): TuS Oeventrop, SG Reiste/Wenholthausen, SG Bödefeld/Henne-Rartal und TuS Velmede-Bestwig.

Gruppe E: SuS Langscheid/Enkhausen, TuS Sundern, TuS Voßwinkel und SV Schmallenberg/Fredeburg.

Gruppe F: FC Arpe/Wormbach, FC Mezopotamya Meschede, SV Brilon und RW Erlinghausen.

Montag, 30. Dezember

Endrunde

Ab 14 Uhr mit den besten 16 Mannschaften (jeweils die sechs Gruppenersten und Gruppenzweiten sowie die vier besten Gruppendritten).