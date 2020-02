So untermauert Westfalenligist SC Neheim Tabellenplatz fünf

Neheim. In der Fußball-Westfalenliga 2 untermauert der SC Neheim beim 4:1 gegen den FSV Gerlingen Platz fünf. Warum der SC nicht vollends zufrieden ist.

Der Wiederauftakt ist geglückt: Der SC Neheim hat am 20. Spieltag der Fußball-Westfalenliga 2 seine Pflichtaufgabe gegen den FSV Gerlingen gelöst. Die Mannschaft von Trainer Alex Bruchhage trotzte im heimischen Binnerfeld den stürmischen Witterungsbedingungen und bezwang den Aufsteiger auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0).

4-1 Sieg des SC Neheim 1 / 21 4-1 Sieg des SC Neheim Der SC Neheim gewinnt in der Westfalenliga mit 4:1 gegen FSV Gerlingen. Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Nach dem Schlusspfiff wurde schnell deutlich: Alex Bruchhage war noch bei weitem nicht mit allem einverstanden, was seine Mannschaft in den 90 regulären Spielminuten plus einer Minute Nachspielzeit gezeigt hatte. „Wir waren klar spielüberlegen, aber zu nachlässig mit unseren Torchancen. Nach dem 3:0 war das Spiel eigentlich durch und wir haben gedanklich zurückgeschaltet“, bemängelte er.

Gleichwohl freute sich Bruchhage darüber, „dass wir unsere gute Tendenz fortgesetzt haben. Wir haben mit 4:1 gewonnen – das darf man auch nicht vergessen. Wir bieten zu Hause immer ein Spektakel“.

So steigert sich der SC Neheim

In die Begegnung gegen den abstiegsbedrohten Neuling hatte sich Neheim hineingearbeitet. Trotz guter Gelegenheiten durch Patrick Nettesheim, Burak Yavuz und Johannes Thiemann blieb dem Favoriten zunächst ein Tor versagt, ehe Lukas Wulf nach einem Eckball zuschlug. Ein Kopfball Wulfs wurde abgewehrt, doch im Nachfassen markierte er das 1:0 (30.). Dusel hatte der SC danach: Der FSV verpasste eine dicke Chance zum 1:1 (42.).

Im zweiten Abschnitt spielten die Hausherren gegen den Wind, doch das meisterte vor allem Torhüter Justin Schröter bravourös. Deutlich effektiver wurde nun das Spiel nach vorne: Nach einem Steilpass in die Spitze markierte Gianluca Greco das 2:0 (63.), dem Burak Yavuz nach klasse Anspiel von Johannes Thiemann das 3:0 hätte folgen lassen müssen – doch er schoss FSV-Keeper Christoph Sauermann an (73.). Besser machte es Yavuz, als er Joker Maurice Majewski bediente – 3:0 für den SC Neheim (76.).

Der 1:3-Anschluss aus Gästesicht weckte bei der FSV Hoffnung (77.), die Mahmut Yavuzaslan mit dem 4:1 aber zunichte machte (90.). Bruchhage: „Jetzt freuen wir uns auf die SG Finnentrop/Bamenohl.“

SC Neheim: Schröter; Wulf, Michler, Albayrak, Cihan, Busch, Thiemann (90. Wagner), Nettesheim, Yavuz (86. Bald), Yavuzaslan, Greco (63. Majewski). - Tore: 1:0 (30.) Wulf, 2:0 (63.) Greco, 3:0 (76.) Majewski, 3:1 (77.) Laube, 4:1 (90.) Yavuzaslan.