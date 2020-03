Wenn ihre Gedanken zurückschweifen und sie in einer ruhigen, ganz privaten Minute im trauten Elternhaus das Sportjahr 2019 Revue passieren lässt, durchströmen den ganzen Körper von Berfin Imak Glücksgefühle. Denn die Schmallenbergerin mischt derzeit die nationale und internationale Kickbox-Szene mächtig auf: Imak sorgte mit beachtlichen Erfolgen für positive Schlagzeilen – und das mit gerade mal 15 Jahren.

Ehrgeiz, Fleiß und Erfolge

Berfin Imak ist Deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin im Kickboxen. Ein Riesentalent. Wie es die Schülerin schaffte, nach nur drei Jahren als Aktive in diesem Sport derartige Triumphe in ihrer Alters- und Gewichtsklasse einzufahren, erzählt sie dieser Zeitung am Rande ihres Trainings im Kickbox-Center (KBC) Lembcke ihres Trainers Sven Lembcke in Bad Fredeburg. „Jeden Tag identifiziere ich mich ein Stück mehr mit diesem Sport. Das Kickboxen ist zu einem engen Begleiter in meinem Leben geworden“, sagt die Gymnasiastin.

Den Großteil ihrer Freizeit verbringt Berfin Imak entweder in der Kampfsportschule oder im Fitnessstudio. Der persönliche Ehrgeiz und die Leidenschaft für das Kickboxen seien es, die sie stets antreiben und somit ihren unermüdlichen Trainingsfleiß nicht abreißen lassen. „Ich möchte immer besser werden“, sagt Imak.

Und das, obwohl sie schon jetzt quasi alles gewonnen hat, was es auf der großen Wettkampfbühne zu gewinnen gibt. „Die Erfolge habe ich ausschließlich im Leichtkontaktkampf erreicht. Zukünftig werde ich aber im Vollkontakt kämpfen und damit erstmals in einen richtigen Ring steigen“, erklärt Berfin. „Da geht es dann volle Kanne drauf. Im Vollkontakt sind die Wettkämpfe wesentlich härter“, fügt ihr Trainer Sven Lembcke hinzu.

Das sagt der Trainer

Der 37-Jährige ist beeindruckt von den Leistungen seiner Kampfsportschülerin Berfin Imak. „Sie hat unheimlich viel Power. Das habe ich schon während ihres damaligen Probetrainings hier im Center gemerkt. Nach nur wenigen Minuten war mir klar, dass aus diesem Mädel etwas werden kann“, schwärmt er.

Berfin Imak schnappt sich derweil ihre Sporttasche und geht in Richtung Umkleide. Sie will in ihre Trainingsklamotten schlüpfen. Auf den Trainingsmatten im KBC Lembcke zeigt sie dann eindrucksvoll, was sie bereits im Kickboxen gelernt hat. Das unterstreichen auch die beiden schwergewichtigen Siegerpokale von der letztjährigen Deutschen Meisterschaft und der Europameisterschaft, die im KBC Lembcke ausgestellt sind. Und natürlich darf auch das dritte Prunkstück, die opulente Siegermedaille von der Weltmeisterschaft, nicht fehlen. Ein Leuchten ist in den Augen der 15-Jährigen zu sehen.

So traktiert sie den Sandsack

Wie die junge Schmallenbergerin in kraftvoller Körperhaltung mit ihren Boxhandschuhen und rasch ausgeführten Fußtritten den Sandsack malträtiert, ist beachtlich. „Man muss immer fokussiert sein. Der kleinste Fehler wird vom Gegner bestraft“, sagt Imak.

Nur zwei Wettkampf-Minuten sind es zwar, die Berfin in den Wettbewerben absolvieren muss. Aber die haben es in sich, wie sie betont: „Körper und Geist sind voll mit Adrenalin. Du bist bei 100 Prozent Anspannung. Und wenn nach 120 Sekunden alles vorbei ist, dann bist Du völlig platt. Ich brauche nach den Kämpfen Stunden, um zu regenerieren.“

Ihre Qualitäten bekam zuletzt auch eine Gegnerin zu spüren, die sich im Zuge der Kickbox-Gala in Wenden mit Imak im Ring maß. Für Berfin Imak war es der erste Kampf im Vollkontakt. Und diese Premiere gelang: Der errungene Sieg unterstreicht, mit welchem Eiltempo Berfin Imak weiter nach oben will.