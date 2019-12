Sieben der 15 Vereine haben die Trainerfrage bereits geklärt

Sauerland. Wer kommt, wer geht wer bleibt? In der Fußball-Bezirksliga 4 dreht sich zurzeit das Trainerkarussell auf Hochtouren.

In der Fußball-Bezirksliga 4 hat sich gerade in den vergangenen Tagen das Trainer-Wechselkarussell kräftig gedreht. Bei sieben der 15 Vereinen ist bereits klar, mit welchem Trainer sie in die neue Saison gehen. Diese Zeitung bietet einen Überblick über den aktuellen Stand.

FC Arpe/Wormbach

Der FC Arpe/Wormbach und Trainer Jens Richter haben in dieser Woche ihre Zusammenarbeit um eine weitere Spielzeit verlängert. Der 39-jährige Richter geht damit im Sommer in seine dritte Saison als FC-Coach. „Wir haben einen guten Weg eingeschlagen und wollen diesen weiter fortführen“, sagt Richter.

FSV Bad Wünnenberg/Leiberg

„Wir haben noch nicht miteinander gesprochen“, sagt FSV-Coach Ralf Brake. „Von daher weiß ich noch nicht, in welche Richtung es geht.“ Brake hatte zuletzt allerdings im Interview mit unserer Zeitung gesagt, dass er nur verlängern wird, wenn der Verein aufsteigt oder in die Bezirksliga 3 umgruppiert wird.

TuS Sundern

Nachfolger von Interimstrainer Andreas Mühle wird ab 1. Januar 2020 Fabio Granata. Er hat zuletzt den Soester A-Ligisten TuS Bremen (Saison 2017/18) und davor die U15 von Arminia Bielefeld trainiert.

SuS Langscheid/Enkhausen

Nach dem Rücktritt von Manuel Sander wird Langscheid von Interims-Coach Cesare De Leo gecoacht, der zudem Trainer der Reserve ist. „Im neuen Jahr werde ich nur noch ein Team coachen“, erklärt De Leo. Welche Mannschaft das sein wird, ist offen. Manfred Lopatenko, Sportlicher Leiter des SuS, führt zurzeit zahlreiche Gespräche. De Leo: „Ich gehe davon aus, dass im Sinne beider Teams und des Vereins eine Entscheidung getroffen wird.“

SF Hüingsen

Der Verein hat in dieser Woche mit Trainer Giancarlo Fiore verlängert.

SG Serkenrode/Fretter

Die Spielgemeinschaft wird auch in der Saison 2020/2021 vom Trainergespann Gregory Zoran und Christian Günther gecoacht.

BC Eslohe

Trainer Jan Hüttemann hört im Sommer auf. Nachfolger wird Jürgen Winkel, der zurzeit noch Westfalenligist FC Lennestadt trainiert.

SV Schmallenberg/Fredeburg

Vorstand und Trainerteam haben bereits miteinander gesprochen. „Wir haben uns Bedenkzeit auserbeten“, sagt Coach Merso Mersovski. „Die Tendenz geht dahin, dass wir gerne weitermachen würden, aber nur dann, wenn sich im Kader etwas verändert.“

VfB Marsberg

Trainer Paul Bender, Nachfolger des zurückgetretenen Christian Nolte, hat erst einmal einen Vertrag bis zum Saisonende. Bender: „Noch ist nichts entschieden, denn im nächsten Jahr werde ich mich auch beruflich verändern. Wenn die Spieler allerdings wollen, dass ich weitermache, und ich das mit dem neuen Job in Einklang bringen kann, warum soll ich dann nicht weitermachen?“

SV Oberschledorn/Grafschaft

Beim SVO soll Ende Januar beziehungsweise Mitte Februar 2020 die Entscheidung fallen, zumal sich Coach Sebastian Meyer im neuen Jahr beruflich verändern wird.

FC Assinghausen/W./W.

„Es gibt noch keine Entscheidung. ob mein Co-Trainer Fatlum Dervisholli und ich weitermachen werden“, sagt Coach Stephan Kohl.

TuRa Freienohl

Nach Auskunft von Freddy Quebbemann hat der Vorstand von TuRa Freienohl signalisiert, mit dem Coach verlängern zu wollen.

TuS Neuenrade

Der TuS Neuenrade wird auch in der kommenden Saison von Abi Ouhbi trainiert. „Wir haben den Kontrakt um zwei weitere Jahre verlängert. Wir wollen den gemeinsamen Weg weitergehen und uns nach dem Aufstieg über Jahre in der Bezirksliga etablieren“, erklärt Coach Ouhbi.

TuS Voßwinkel

Der TuS Voßwinkel hat den Vertrag mit Trainer Marco Grebe bereits Ende November verlängert. „Wir wollen hier weiter etwas aufbauen und entwickeln“, sagt der 41-jährige Grebe, der dann im Sommer in seine fünfte Saison als TuS-Coach geht.

SF Birkelbach

Der Tabellenletzte wird sich in der Winterpause mit Trainer Carsten Roth zusammensetzen.