Fussball-Westfalenliga SC Neheim möchte zurück in die Top Fünf

Neheim. Der Fußball-Westfalenligist SC Neheim spielt am Sonntag, 1. Dezember, bei der DJK TuS Hordel um Punkte.

Holger Wortmann hat die Fußball-Westfalenliga 2 immer fest im Blick – und stattete in dieser Saison auch schon dem SC Neheim im Binnerfeld einen Besuch ab, nämlich beim sensationellen 3:2-Erfolg des Westfalenligisten in der zweiten Runde des Westfalenpokals gegen Oberligist FC Gütersloh – einen von Wortmanns ehemaligen Vereinen. Nun trifft der neue Coach der DJK TuS Hordel am Sonntag, 1. Dezember, 14.30 Uhr, auf die Neheimer.