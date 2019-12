Karlsruhe/Eslohe. Premiere: Erstmals in seiner Karriere als Fußballprofi hat der Wenholthausener Philipp Hofmann das „Tor des Monats“ erzielt. So reagiert er.

Sauerländer Philipp Hofmann (26) erzielt „Tor des Monats“

Die Entscheidung ist gefallen: Philipp Hofmann, Fußballprofi des Zweitligisten Karlsruher SC und gebürtig aus Eslohe-Wenholthausen, hat sich bei der Wahl zum „Tor des Monats November“ der ARD-Sportschau durchgesetzt. Der Stürmer des KSC war beim 4:1-Sieg gegen Jahn Regensburg mit einem Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 3:0 erfolgreich.

Bereits nach der Partie hatte der 26-Jährige gewusst, dass es ein besonderer Treffer gewesen war. „Das war mein schönstes Tor als Profi“, sagte Hofmann nach dem Abpfiff. Nach einer Flanke von links war Hofmann in die Luft gestiegen und hatte die Kugel per Fallrückzieher mit links in den Regensburger Kasten geballert – ein Traumtor. „Der Ball kam perfekt, ein bisschen in den Rücken – da konnte ich nur den Fallrückzieher auspacken. Ich bin das erste Mal für das „Tor des Monats“ nominiert und freue mich sehr“, hatte Hofmann auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt.

Diese Konkurrenten lässt er hinter sich

Nun also hat der wuchtige Angreifer erstmals das „Tor des Monats“ erzielt. Die Zuschauer der ARD-Sportschau hatten seinen traumhaften Treffer zum „Tor des Monats November“ gewählt.

Hofmann setzte sich bei der Wahl gegen Jan-Marc Schneider von Ligakonkurrent Jahn Regensburg sowie Terrence Boyd (Hallescher FC), Laura Feiersinger (1. FFC Frankfurt) und Simon Skarlatidis (1. FC Kaiserslautern) durch. In der laufenden Saison hat der Stürmer bereits zehn Tore für den Zweitliga-Aufsteiger erzielt. Mit dem Karlsruher SC trifft Hofmann am Freitag, 20. Dezember, im letzten Spiel vor der Winterpause auf den SV Wehen Wiesbaden.