RC Sorpesee macht kurzen Prozess und baut Führung aus

Mehr geht nicht. Die Pflichtaufgabe im Schnelldurchgang von etwas mehr als einer Stunde erfüllt, dem Trainer ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht, und die Tabellenführung ausgebaut. Die Drittliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben nach dem 3:0 (25:14, 25:9, 25:17)-Heimsieg gegen Schlusslicht SV Wietmarschen jetzt fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SSF Fortuna Bonn.

„Es war ein ungefährdeter Sieg. Besonders im zweiten Satz haben wir eine Top-Leistung gezeigt“, lobte Coach Julian Schallow nach der Partie und freute sich über das nachträgliche Drei-Punkte-Geburtstags-Geschenk seiner Mannschaft. Der Trainer war am vergangenen Donnerstag 37 Jahre geworden.

Offener Schlagabtausch

Zu Beginn der Partie entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gastgeberinnen um Zuspielerin Michelle Henkies und Spielführerin Kirsten Prachtel benötigten etwas Zeit, um gegen die weiter punktlose Mannschaft von der niederländischen Grenze auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach dem 8:9-Rückstand waren die Spielerinnen aus Langscheid aber nicht mehr aufzuhalten und gewannen den ersten Satz mit 25:14.

Im zweiten Durchgang zeigte der RC Sorpesee dann seine ganze Klasse. Der Mittelblock mit Kim Spreyer und Vanessa Vornweg setzte Akzente in Block und Angriff - auch im Aufschlag hatte das Duo einen Sahnetag erwischt. Zudem kam von der Bank immer wieder Entlastung. Gegen Ende des Satzes feierte auch Leonie Baumeister ihr Debüt nach überstandener Bänderverletzung und steuerte starke Aufschläge zum 25:9 und der 2:0-Satzführung bei.

Nur eine Auszeit

Mit der klaren Führung im Rücken folgte anschließend die Phase, die Coach Julian Schallow am wenigsten gefallen haben dürfte. Bis zum 1:4 war die Spannung aus dem Spiel des Tabellenführers gewichen. Die sonst so stabile Annahme um das Libera-Duo Katharina Schallow sowie Abwehrspezialistin Victoria Vornweg geriet unter Druck. Die erste und einzige Auszeit des RC Sorpesee brachte aber die Wende. Mit einem 8:1-Lauf drehte die Gastgeberinnen die Partie und zogen auf 17:12 davon. Der dritte Satz wurde schließlich mit 25:17 gewonnen.

Noch fünf Spiele

Nach der Partie wurden im Schulzentrum von Sundern zusammen mit den Fans die Karnevalstage eingeläutet. „Der Sieg sollte noch einmal richtig Schwung für die letzten fünf Spiele geben“, sagte Trainer Julian Schallow und ergänzte: „Wir werden jetzt ein wenig feiern und uns dann gezielt auf die nächste Partie vorbereiten.“

Der RC Sorpesee spielt am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr bei BW Aasee. Anschließend folgen drei Heimspiele in Serie (7. März gegen SSF Fortuna Bonn, 14. März gegen TV Eiche Horn Bremen, 21. März gegen TV Cloppenburg). Das letzte Saisonspiel findet am 5. April bei MTV Hildesheim statt. Der RC Sorpesee hat in Sachen Rückkehr in die 2. Bundesliga alles in eigener Hand.

RC Sorpesee: Bonnie Bastert, Leonie Baumeister, Antonia Brenscheidt, Hanna Fleischer, Michelle Henkies, Laura Kemper, Marie Metger, Kirsten Prachtel, Katharina Schallow, Alexandra Sharipov, Kim Spreyer, Vanessa Vornweg, Victoria Vornweg.